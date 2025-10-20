Il team di sviluppatori di OnePlus ha reso noto di avere dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di OxygenOS, l’interfaccia personalizzata di questo popolare brand.
L’update in questione, contraddistinto dalla sigla V120P02, porta con sé miglioramenti per le foto grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, miglioramenti per la gestione dei file e miglioramenti generali per quanto riguarda la stabilità del sistema.
OnePlus rilascia l’aggiornamento V120P02 di OxygenOS
Stando a quanto è stato precisato dal produttore, l’update è già in fase di rilascio da qualche giorno e raggiungerà tutti i device cui è destinato entro la fine di questo mese.
Ecco in particolare l’elenco dei modelli che riceveranno l’aggiornamento V120P02:
OxygenOS 14 e 15
- OnePlus Open
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 12
- OnePlus 10
- OnePlus Nord 5 5G
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Nord 4 5G
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord 3 5G
- OnePlus Nord CE3
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad 3
OxygenOS 14
- OnePlus 9
- OnePlus 8T
- OnePlus Nord 2T 5G
- OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
- OnePlus Pad Go
OxygenOS 13.1.0
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
OxygenOS 13.0.0
- OnePlus Nord 2 5G
- OnePlus Nord CE 2 5G
- OnePlus Nord CE 5G
Per quanto riguarda i miglioramenti delle foto, il team di OnePlus precisa che su OxygenOS 15 (o versioni successive) AI Perfect Shot ora supporta il riconoscimento di volti leggermente ruotati e leggermente coperti per aumentare la precisione nel riconoscimento di foto simili e integra algoritmi AIGC per rendere le foto generate più realistiche.
In virtù di questo update, inoltre, su OxygenOS 14 (o versioni successive) in Private Safe se si selezionano più file contemporaneamente per sbloccarli, i file sbloccati riappaiono nelle rispettive posizioni originali, in modo da poterli trovare più facilmente.
Gli utenti possono verificare la presenza dell’aggiornamento andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Informazioni sul dispositivo e quindi nella scheda OxygenOS.
Per ulteriori informazioni sull’aggiornamento vi rimandiamo all’articolo pubblicato da OnePlus.