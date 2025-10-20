Il team di sviluppatori di OnePlus ha reso noto di avere dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di OxygenOS, l’interfaccia personalizzata di questo popolare brand.

L’update in questione, contraddistinto dalla sigla V120P02, porta con sé miglioramenti per le foto grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, miglioramenti per la gestione dei file e miglioramenti generali per quanto riguarda la stabilità del sistema.

OnePlus rilascia l’aggiornamento V120P02 di OxygenOS

Stando a quanto è stato precisato dal produttore, l’update è già in fase di rilascio da qualche giorno e raggiungerà tutti i device cui è destinato entro la fine di questo mese.

Ecco in particolare l’elenco dei modelli che riceveranno l’aggiornamento V120P02:

OxygenOS 14 e 15

OnePlus Open

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 12

OnePlus 10

OnePlus Nord 5 5G

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord 4 5G

OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord 3 5G

OnePlus Nord CE3

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 3

OxygenOS 14

OnePlus 9

OnePlus 8T

OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Pad Go

OxygenOS 13.1.0

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OxygenOS 13.0.0

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord CE 2 5G

OnePlus Nord CE 5G

Per quanto riguarda i miglioramenti delle foto, il team di OnePlus precisa che su OxygenOS 15 (o versioni successive) AI Perfect Shot ora supporta il riconoscimento di volti leggermente ruotati e leggermente coperti per aumentare la precisione nel riconoscimento di foto simili e integra algoritmi AIGC per rendere le foto generate più realistiche.

In virtù di questo update, inoltre, su OxygenOS 14 (o versioni successive) in Private Safe se si selezionano più file contemporaneamente per sbloccarli, i file sbloccati riappaiono nelle rispettive posizioni originali, in modo da poterli trovare più facilmente.

Gli utenti possono verificare la presenza dell’aggiornamento andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Informazioni sul dispositivo e quindi nella scheda OxygenOS.

Per ulteriori informazioni sull’aggiornamento vi rimandiamo all’articolo pubblicato da OnePlus.