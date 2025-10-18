Pochi giorni ci separano ormai alla presentazione ufficiale di OnePlus 15, fissata al prossimo 27 ottobre. Nel frattempo, la compagnia ha condiviso alcuni scatti ufficiali che metterebbero in mostra le tre colorazioni disponibili al lancio del suo modello di smartphone top di gamma: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus 15: le colorazioni disponibili al lancio

Com’è possibile evincere dagli stessi scatti ufficiali condivisi dalla compagnia, OnePlus 15 sarà disponibile nelle colorazioni Sand Dune (conosciuta con il nome Sandstorm a livello del mercato globale), Absolute Black e infine Mist Purple, in base alle preferenze del singolo utente.

Tutte e tre le varianti cromatiche presentano un design composto in metallo e vetro, contornato da una rifinitura opaca sulla sua superficie. Non tutti i territori godranno di tutte e tre le colorazioni, però: la colorazione Sandstorm e (probabilmente) Absolute Black saranno disponibili anche sul mercato globale, mentre la terza colorazione Mist Purple dovrebbe rimanere esclusiva del mercato cinese, per poi essere (probabilmente) sostituita con un’altra tonalità a livello globale.

Quanto al resto delle specifiche tecniche, ricordiamo che OnePlus 15 monterà al suo interno il nuovo chip top di gamma realizzato da Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, con passi in avanti per la gestione delle temperature e dell’efficienza energetica. Sul lato anteriore troveremo un display AMOLED (realizzato da BOE) con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento da 165 Hz.

A queste dovrebbero aggiungersi poi le certificazioni IP68 e IP69 (che ne attestano la resistenza all’acqua e alla polvere), la ricarica wireless e una batteria in silicio-carbonio dall’ampia capacità, perfettamente in linea con altri recenti modelli realizzati dalla concorrenza cinese.

Non conosciamo ancora un preciso periodo di lancio per OnePlus 15 sul mercato globale: attendiamo dunque ulteriori delucidazioni a tal proposito direttamente da OnePlus, che arriveranno con ragionevole certezza nel corso dei prossimi giorni.