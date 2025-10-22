Nella tarda serata di ieri, Google ha distribuito la build 2510 agli utenti Pixel che fanno parte del canale Android Canary. Questa nuova build ha portato con sé alcune novità tangibili che vedremo in futuro su Android (a partire proprio dai Pixel).

Oltre a un nuovo cursore per regolare l’intensità della torcia, la novità più evidente investe la navigazione del sistema con tre pulsanti: con questa build in anteprima, infatti, il colosso di Mountain View ha distribuito agli utenti una novità che punta a rendere i Pixel più appetibili agli utenti Samsung.

I Pixel guadagnano una novità per la navigazione del sistema

Dopo i primi indizi emersi ad agosto, con la Beta 2 di Android 16 QPR2 sono arrivate nuove indicazioni su come Google stesse lavorando per risolvere un aspetto “fastidioso” dei Pixel per gli utenti Samsung.

Gli smartphone Made by Google consentono attualmente di sfruttare la navigazione del sistema con tre pulsanti esclusivamente con l’ordine predefinito dei tre pulsanti: “Indietro”, “Home” e “Recenti”.

Sugli smartphone del colosso sudcoreano, invece, l’ordine predefinito dei pulsanti è inverso: “Recenti”, “Home” e “Indietro“. Questa differenza va ad aggiungere un layer di difficoltà a coloro che passano da un Samsung a un Pixel o viceversa e utilizzano la navigazione con tre pulsanti, ovvero il doversi abituare a qualcosa di “nuovo”.

Nessun problema però: dopo mesi di test “interni” (la funzione era nascosta nella Beta 2 di Android 16 QPR2), Google ha messo a disposizione degli utenti Pxiel la possibilità di invertire i due pulsanti laterali della navigazione con tre pulsanti. In questo modo, come potrete notare dalla seguente immagine, si potrà ottenere un risultato analogo.

Come sfruttare questa novità con la build 2510 di Android Canary

Questa novità è disponibile sui Pixel che eseguono la build 2510 distribuita sul canale Android Canary: essa è disponibile al percorso “Impostazioni > Sistema > Modalità di navigazione”, dove la voce “Navigazione con tre pulsanti” è stata corredata da una sotto-sezione dedicata alle sue impostazioni.

Al suo interno è possibile scegliere tra la classica disposizione dei tre pulsanti che abbiamo sempre avuto sui Pixel (Indietro, Home, Recenti) e la nuova opzione che rispecchia la disposizione sugli smartphone Samsung (Recenti, Home, Indietro).

Quando verrà integrata sui Pixel (e in Android) questa funzionalità?

Trattandosi di qualcosa che è appena stato messo a disposizione degli utenti Pixel con la build 2510 del canale Android Canary, è difficile dire quando possa avvenire il rilascio sul canale beta prima e sul canale stabile poi.

Al netto del “nascondino” con cui ha giocato questa novità con una delle beta di Android 16 QPR2, essa non è mai stata messa a disposizione degli utenti (nemmeno con l’ultima versione in anteprima) e quindi è certo che non la vedremo sui Pixel a dicembre 2025.

Anche le chance di vederla a marzo 2026, quando verrà rilasciato Android 16 QPR3, sono piuttosto ridotte ma ne potremo sapere qualcosa il mese prossimo, con l’arrivo della Beta 1 che inaugurerà il terzo (e ultimo) ciclo trimestrale di Android 16.

C’è addirittura l’ipotesi che questa novità possa essere implementata in forma stabile sui Pixel solo a giugno 2026, con l’arrivo di Android 17: in tal caso, i primi indizi potrebbero giungere dalle versioni in anteprima che il colosso di Mountain View rilascerà nelle fasi iniziali del 2026.