La scorsa settimana HONOR ha presentato in Cina la serie Magic8, e sappiamo già che almeno uno dei due smartphone arriverà in Italia: in queste ore è infatti attiva una pagina dedicata a HONOR Magic8 Pro, con tanto di prima offerta di lancio. Vediamo di che si tratta.

HONOR Magic8 Pro in arrivo in Italia: il sito regala buoni early bird a tutti

HONOR Magic8 Pro è destinato alla commercializzazione italiana: la conferma arriva dal sito ufficiale del produttore, che dedica una pagina al nuovo smartphone Android di punta, con tanto di proposta di lancio. Il nuovo dispositivo è stato annunciato qualche giorno fa in Cina in compagnia di HONOR Magic8, ma non sappiamo se anche quest’ultimo farà prima o poi il suo esordio globale.

La pagina del sito italiano parla solamente di HONOR Magic8 Pro, e questo potrebbe essere un indizio sull’arrivo del solo flagship: del resto, lo scorso anno arrivò da noi il solo HONOR Magic7 Pro, con Magic7 rimasto confinato ad altri mercati. Abbiamo visto che Magic8 Pro mette a disposizione specifiche di primissima fascia un po’ in ogni ambito, tra il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da un massimo di 16 GB di RAM e di 1 TB di memoria interna, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 200 MP e l’enorme batteria da 7200 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W (che però da noi potrebbe scendere un po’ di capacità).

Come abbiamo visto, il prezzo di HONOR Magic8 Pro in Cina parte da 5699 yuan (circa 686 euro) e arriva fino a 6699 yuan (circa 807 euro), ma per il momento non è dato sapere la cifra destinata al mercato globale e soprattutto italiano. Visto il precedente (1299,90 euro per Magic7 Pro), dobbiamo aspettarci un prezzo non per tutti, ma sul sito è già possibile iscriversi con il proprio indirizzo email per ottenere sconti.

Non sono specificati molti dettagli, ma spulciando tra i termini e le condizioni possiamo saperne di più sull’iniziativa di HONOR: ogni iscritto riceverà un buono early bird per l’acquisto di un HONOR Magic8 Pro sullo shop online italiano, valido fino al 31 gennaio 2026. Purtroppo, non possiamo sapere per ora a quanto ammonti questo buono: l’importo sarà infatti annunciato successivamente. A livello generale, sul sito inoltre viene segnalata la possibilità di unirsi alla community HONOR su Telegram, così da ottenere uno sconto del 5% sullo shop online ufficiale.

Per ulteriori dettagli e per procedere con l’iscrizione potete seguire il link qui in basso. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sull’arrivo di HONOR Magic8 Pro in Italia.