Nuove offerte intriganti per chi sta cercando il prezzo giusto per Google Pixel 10 Pro e Google Pixel 10 Pro XL. I due smartphone di punta della gamma Pixel di quest’anno vengono proposti in promozione su Amazon con sconti di 200 euro: vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL: quale fa per voi

Come sicuramente saprete, la serie Google Pixel 10 è arrivata in Italia alla fine di agosto con tre modelli (niente pieghevole, nemmeno quest’anno). I due modelli di punta, ossia Google Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, sono protagonisti della promozione Amazon di cui vi parliamo oggi: vediamo quindi di ricapitolare le loro peculiarità, così da aiutarvi nella scelta del modello che fa per voi.

Google Pixel 10 Pro alza l’asticella rispetto al modello “base” attraverso miglioramenti nel comparto fotografico e non solo. Il display è sempre un OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+, ma con tecnologia LTPO e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Il cuore è lo stesso su tutta la gamma, ma qui il SoC è supportato da 16 GB di RAM (la memoria interna parte sempre da 128 GB). A livello fotografico ci sono passi avanti, con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP, e una fotocamera anteriore da 42 MP (invece di 10,5 MP). La batteria si attesta sui 4870 mAh, con ricarica rapida cablata da 30 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa (con supporto agli accessori magnetici).

Google Pixel 10 Pro XL riprende quasi tutte le caratteristiche appena citate: si differenzia per uno schermo più grande (LTPO OLED da 6,8 pollici, sempre con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz), per una batteria più capiente (5200 mAh) con ricarica più rapida (45 W con cavo e 25 W senza) e per una versione di partenza più generosa (256 GB e non 128 GB). Entrambi i modelli (così come quello “base”) sono arrivati con Android 16 e la promessa di sette anni di aggiornamenti tra versioni di Android, Pixel Drop e patch di sicurezza.

L’offerta Amazon su Google Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro e Google Pixel 10 Pro XL sono stati lanciati con prezzi consigliati di rispettivamente 1199 euro e 1299 euro, considerando le versioni da 256 GB. In queste ore su Amazon potete sfruttare uno sconto di 100 euro e combinarlo con un ulteriore sconto al check-out di 100 euro. In tutto potete dunque scendere di 200 euro, acquistando Pixel 10 Pro 256 GB a 999 euro e Pixel 10 Pro XL 256 GB a 1099 euro. Questi prezzi riguardano al momento la colorazione Giada per quanto riguarda Pixel 10 Pro, o le colorazioni Giada, Grigio Argento e Grigio Creta per Pixel 10 Pro XL.

