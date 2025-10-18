HTC ha scelto il GITEX 2025 di Dubai come vetrina per mostrare alcuni nuovi smartphone della serie Wildfire, il cui lancio pare sia in programma a breve.

Il produttore taiwanese non è più impegnato nel settore della telefonia come un tempo ma, nonostante ciò, continua ad aggiornare la sua gamma con alcuni nuovi modelli ogni anno.

Ecco i nuovi smartphone della serie HTC Wildfire

Nelle scorse ore Yasuhiro Yamane ha condiviso su X le foto di alcuni nuovi modelli della serie HTC Wildfire, compresi quelli che dovrebbero essere lanciati entro la fine del 2025.

Previous Next Fullscreen

Uno dei modelli mostrati da queste immagini sembra essere pensato per gli appassionati di gaming e si caratterizza per un pannello posteriore con dettagli rossi. Stando a quanto è possibile apprendere, tale device dovrebbe essere animato da un processore Unisoc T765 e dovrebbe poter contare su una batteria da 5.600 mAh, il che suggerisce che potrebbe essere lanciato come uno smartphone da gaming economico.

Tra le altre sue caratteristiche vi dovrebbero essere una fotocamera frontale da 16 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate e una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel. Purtroppo al momento non sono noti ulteriori dettagli su tale device.

Gli altri smartphone visti all’evento di Dubai sono quattro modelli che dovrebbero fare parte della serie HTC Wildifire, caratterizzati ciascuno da un particolare design del modulo della fotocamera posteriore.

Infine, al GITEX 2025 il produttore taiwanese ha mostrato anche un altro telefono dal design rugged.

Per saperne di più sulle novità dell’offerta di HTC non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore, anche per scoprire se i nuovi telefoni saranno lanciati pure nei mercati europei.