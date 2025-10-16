Come probabilmente saprete, la serie Samsung Galaxy S25 ha introdotto sulla gamma il supporto allo standard Qi2 con ricarica magnetica, anche se solo con l’aiuto di cover dedicate. In queste ore, il produttore ha annunciato due nuovi caricabatterie wireless compatibili con la ricarica magnetica, uno per la casa (ma non solo) e uno per l’auto: si tratta di segnali per la serie Samsung Galaxy S26?

Samsung lancia due nuovi caricabatterie magnetici

Mentre Google la scorsa estate ha introdotto la tecnologia Qi2 con ricarica magnetica Pixelsnap sulla serie Pixel 10, Samsung ha adottato una soluzione “a metà” con la serie Galaxy S25 lanciata a inizio anno, e anche con gli ultimi pieghevoli di punta (Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7): gli smartphone sono sì predisposti all’utilizzo della ricarica wireless magnetica Qi2, ma solo con l’aiuto di una cover apposita.

Le cose potrebbero cambiare con la serie Samsung Galaxy S26, che potrebbe adottare la tecnologia in stile MagSafe in modo “completo”, e nell’attesa di scoprirlo possiamo iniziare a dare uno sguardo ai due nuovi accessori lanciati in queste ore. La casa di Seoul porta al debutto i nuovi caricabatterie Single Wireless Charger (modello GP-PWU025WIA) e Car Wireless Charger (modello GP-PWU025WIB), che fanno capolino sul Samsung Shop Online statunitense.

I nuovi accessori supportano pienamente lo standard di ricarica Qi2 MPP, ma come anticipato più su, con un bell’asterisco riguardante i prodotti Samsung: come specificato dal sito stesso, richiedono la presenza di una custodia magnetica per l’utilizzo con gli smartphone Galaxy. Le cover in questione sono disponibili per Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 Edge, ma anche per Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7. Ecco qualche esempio dei modelli proposti sul Samsung Shop italiano.

Single Wireless Charger e Car Wireless Charger non sono i primi caricabatterie magnetici proposti da Samsung, ma fanno il loro debutto proprio in queste ore, a partire dal Samsung Shop Online statunitense. Sono piuttosto semplici, sottili e minimali nel design: il modello per l’auto è stato progettato per ridurre al minimo la generazione di calore, e supporta la rotazione a 360° del dispositivo agganciato.

Sono disponibili al prezzo consigliato di rispettivamente 34,99 dollari (senza adattatore da 25 W, venduto separatamente) e 84,99 dollari. Non sappiamo per ora se arriveranno anche sul Samsung Shop Online italiano, ma se volete dargli un’occhiata potete seguire i link qui in basso.