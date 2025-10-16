Avete ancora poche ore di tempo per approfittare dell’offerta Amazon su Audible: durante la recente Festa delle offerte Prime il colosso dell’e-commerce ha deciso di proporre un periodo di prova gratuita di 3 mesi del servizio, con possibilità di attivarlo fino alle 23:59 di oggi.

Ultime ore per avere 3 mesi di Audible gratis

La Festa delle offerte Prime è finita da un po’, ma non tutte le offerte sono andate “esaurite”: ancora per poco è possibile approfittare di 3 mesi di prova gratuita di Audible, accessibile agli abbonati Amazon Prime che non hanno ancora usufruito di iniziative simili (abbonatevi ad Amazon Prime per approfittarne). Attivarlo significa godere di uno sconto sul servizio di quasi 30 euro, dato che in condizioni normali sarebbe questo il suo costo per 3 mesi.

Per chi non lo conoscesse, Audible è un servizio di streaming audio di Amazon che offre l’accesso a migliaia di audiolibri e podcast (sono oltre 70.000 i titoli in esclusiva), senza pubblicità e con la possibilità di ascolto offline su smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo (tramite l’app o il sito web). L’abbonamento fornisce un accesso senza limiti e ha normalmente un costo mensile di 9,99 euro al mese, ma grazie all’offerta in questione potete approfittare di 3 mesi gratis.

La promozione non può essere usata in combinazione con altre iniziative, è limitata a un solo account Amazon Prime e fruibile una sola volta per ciascun utente. Terminato il periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese fino a cancellazione, ma potete disattivarlo prima della scadenza onde evitare di incorrere in addebiti indesiderati.

Se siete interessati e volete approfittare di questi 3 mesi gratis di Audible, non vi resta che seguire il link qui in basso: