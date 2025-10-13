Molti hanno definito il prezzo di lancio di Nothing Phone (3) troppo ambizioso, una critica che ha messo in ombra le indubbie qualità di un dispositivo coraggioso e non convenzionale. Oggi, quell’obiezione perde gran parte del suo peso. Con uno sconto di oltre 170€ su Amazon, lo smartphone più discusso del momento raggiunge un posizionamento decisamente più sensato, diventando un’opportunità interessante per chi cerca un’esperienza utente diversa dal solito senza dover spendere una fortuna. L’offerta riguarda la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, una configurazione che garantisce fluidità e spazio in abbondanza. Analizziamo da vicino le caratteristiche che, a questo nuovo prezzo, lo rendono un’opzione da considerare seriamente.

Nothing Phone (3): design audace e specifiche concrete

Nothing Phone (3) si distingue prima di tutto per un’estetica unica, che rompe con la monotonia del mercato. Il suo elemento più iconico è la Glyph Matrix, un display a matrice posteriore composto da 489 LED che offre un’interazione visiva innovativa per notifiche, chiamate e altre micro-funzionalità. La costruzione è di alto livello, con un frame in alluminio e una doppia protezione in vetro, Gorilla Glass 7i sul fronte e Gorilla Glass Victus sul retro, il tutto certificato IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Sotto la scocca troviamo una scheda tecnica solida e bilanciata. Il display è un ottimo pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1260×2800 pixel e refresh rate a 120 Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e immersiva. A muovere il tutto c’è il processore Snapdragon 8s Gen 3, un SoC potente e affidabile, affiancato da 12 GB di RAM, capace di gestire senza problemi multitasking spinto e applicazioni pesanti. L’autonomia è uno dei suoi punti di forza, grazie a una generosa batteria al silicio-carbonio da 5150 mAh che supporta la ricarica rapida a 65W via cavo e a 15W in modalità wireless. Il comparto fotografico è versatile, con un sistema a quattro sensori da 50 Megapixel: un principale di alta qualità, un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x, una ultra-grandangolare e una fotocamera frontale per selfie dettagliati.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : AMOLED 6,67″, 1260×2800 pixel, 120 Hz

: AMOLED 6,67″, 1260×2800 pixel, 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM : 12 GB

: 12 GB Storage : 256 GB

: 256 GB Fotocamere Posteriori : Principale 50 MP (OIS), Teleobiettivo 50 MP (3x ottico), Ultra-grandangolare 50 MP

: Principale 50 MP (OIS), Teleobiettivo 50 MP (3x ottico), Ultra-grandangolare 50 MP Fotocamera Frontale : 50 MP

: 50 MP Batteria : 5150 mAh con ricarica rapida a 65W

: 5150 mAh con ricarica rapida a 65W Certificazione: IP68

Un’offerta che cambia le carte in tavola

L’attuale promozione su Amazon trasforma radicalmente il rapporto qualità-prezzo di Nothing Phone (3). Il prezzo di listino di 849€ per la versione da 12/256 GB viene tagliato nettamente, portando lo smartphone a un costo di soli 676,50€. Si tratta di un risparmio concreto di 172,50€, corrispondente a uno sconto netto del 20% che lo riposiziona in una fascia di mercato estremamente competitiva. A questa cifra, le piccole imperfezioni passano in secondo piano di fronte a un pacchetto hardware e software di ottimo livello, un design unico e un’esperienza d’uso che si distingue. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo così la consueta affidabilità in termini di consegna e assistenza post-vendita. È importante notare che promozioni di questo tipo possono avere una durata limitata o essere soggette a esaurimento scorte, rendendo questo il momento ideale per approfittarne.

