In Rete si continuano a susseguire senza sosta le anticipazioni relative a OnePlus 15, senza dubbio uno degli smartphone più attesi tra quelli lanciati nella parte finale del 2025.

E così nelle scorse ore è stato pubblicato su YouTube anche un primo video unboxing del nuovo smartphone di OnePlus, grazie al quale possiamo vedere il modello con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione in colorazione bianca.

Il primo video unboxing di OnePlus 15

Stando a quanto è possibile apprendere dal video, la confezione di vendita del nuovo smartphone del popolare produttore cinese non sembra presentare particolari novità, caratterizzandosi per la colorazione rossa tipica del brand.

Una volta aperta la confezione, si scopre che è inclusa una cover morbida, un accessorio sempre piacevole da trovare (e che diventa sempre più raro nelle confezioni di vendita).

OnePlus 15 non presenta novità per quanto riguarda il design rispetto alle immagini che si sono susseguite nei giorni scorsi e si caratterizza per un ampio display e, sulla parte posteriore, per un comparto imaging inserito in un modulo di forma quadrata nell’angolo in alto a sinistra.

Ricordiamo che OnePlus 15 sarà uno dei primi smartphone ad essere animati da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Tra le altre sue caratteristiche non dovrebbero mancare un display OLED da 6,78 pollici, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario Sony LYT-700 da 50 megapixel (dimensioni pari a 1/1,5″), accompagnato da un sensore ultra grandangolare Samsung JN5 da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel (di dimensioni pari a 1/2,76″), una batteria da 7.300 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W via cavo e a 50 W in modalità wireless) e una scocca spessa 8,1 mm.