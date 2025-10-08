Nel segmento dei top di gamma compatti, OnePlus 15s (conosciuto attualmente in Cina come OnePlus 15T) potrebbe senz’ombra di dubbio essere una delle alternative future più valide. Stando ad alcuni leak recentemente emersi in Rete, infatti, il nuovo modello potrebbe offrire un’ampia batteria e un chip all’ultimo grido: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus 15s: batteria da record e chip Snapdragon

Un nuovo leak pubblicato dall’utente gadgetsdata sul social network X avrebbe recentemente svelato le specifiche tecniche del presunto OnePlus 15s. Si parlerebbe in particolare di un display piatto OLED da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento da 120 Hz.

Cambiamenti anche per il riconoscimento delle impronte digitali: mentre OnePlus 13s offriva un sensore ottico sotto il display, il nuovo OnePlus 15s potrebbe invece introdurre un sensore a ultrasuoni, sempre integrato nel display.

Passi in avanti importanti sul lato batteria, che stando ad una recente certificazione dovrebbe offrire una capacità da ben 7000 mAh e oltre, inferiore solo a OnePlus 15. Tutto sarà alimentato dal nuovo chip top di gamma realizzato da Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, assicurando un salto nelle prestazioni e una miglior efficienza energetica rispetto al modello precedente. Passiamo infine al comparto fotocamere, dove troveremo un nuovo sensore ultrawide, assente invece su OnePlus 13s.

Come sempre vi ricordiamo che si trattano di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita che dir si voglia) direttamente dalla compagnia produttrice cinese. Non ci resta quindi che attendere ulteriori delucidazioni in merito da OnePlus, che arriveranno verosimilmente nel corso delle prossime settimane o mesi.