Manca ormai sempre meno al debutto sui mercati di tutto il mondo di OnePlus 15, il prossimo modello di smartphone top di gamma della compagnia cinese. In particolare, secondo nuove indiscrezioni, la presentazione globale di OnePlus 15 potrebbe avvenire tra pochissimi giorni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Festa offerte Prime, in anticipo
Offerta

Amazon Audible GRATIS 3 mesi

Leggi semplicemente ascoltando: su smartphone, tablet, computer e auto, oltre 70.000 audiolibri

0€ invece di 27,97
Amazon
Offerta -27%

ECOVACS X9 PRO OMNI

16600 Pa, Tecnologia BLAST, Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda

799€ invece di 1099€
Amazon
Offerta -45%

Samsung Galaxy S25 Edge 12GB+512GB

Spedito da Amazon

669€ invece di 1219€
Amazon
Offerta -40%

Motorola edge 60, 8/256 GB

50+50+10MP, 6.67'' pOLED 120Hz, Batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15

229€ invece di 379€
Amazon
Offerta -41%

Google Pixel 9

529€ invece di 899€
Amazon

OnePlus 15: la presentazione globale è imminente

Secondo fonte interne, il lancio globale di OnePlus 15 potrebbe avvenire il prossimo 13 ottobre, giorno in cui potrebbe avvenire anche la presentazione del nuovo top di gamma per il mercato indiano. Ricordiamo che la compagnia ha già ufficialmente confermato che OnePlus 15, similmente ad altri modelli top di gamma che si affacceranno prossimamente sul mercato, monterà al suo interno il nuovo chip realizzato da Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, che punta tutto sulle prestazioni della sua nuova architettura CPU e sull’efficienza energetica. Il nuovo chip andrà ad alimentare un display da 6,78 pollici di diagonale con frequenza d’aggiornamento da 165 Hz.

La compagnia non ha invece divulgato il resto delle specifiche tecniche del nuovo smartphone, svelando però il design posteriore di OnePlus 15 nella sua colorazione Sand Storm. Secondo i rumor più recenti, il nuovo modello potrebbe implementare al suo interno una batteria da più di 7000 mAh di capacità, abbinata ad una ricarica via cavo da 120 W di potenza e la ricarica wireless da 50 W di potenza.

Come al solito vi ricordiamo che si tratta per il momento di indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia cinese stessa. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardo il suo debutto direttamente da OnePlus, certi del loro arrivo nel corso dei prossimi giorni.

 

 