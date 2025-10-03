Manca ormai sempre meno al debutto sui mercati di tutto il mondo di OnePlus 15, il prossimo modello di smartphone top di gamma della compagnia cinese. In particolare, secondo nuove indiscrezioni, la presentazione globale di OnePlus 15 potrebbe avvenire tra pochissimi giorni: scopriamone insieme tutti i dettagli.
OnePlus 15: la presentazione globale è imminente
Secondo fonte interne, il lancio globale di OnePlus 15 potrebbe avvenire il prossimo 13 ottobre, giorno in cui potrebbe avvenire anche la presentazione del nuovo top di gamma per il mercato indiano. Ricordiamo che la compagnia ha già ufficialmente confermato che OnePlus 15, similmente ad altri modelli top di gamma che si affacceranno prossimamente sul mercato, monterà al suo interno il nuovo chip realizzato da Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, che punta tutto sulle prestazioni della sua nuova architettura CPU e sull’efficienza energetica. Il nuovo chip andrà ad alimentare un display da 6,78 pollici di diagonale con frequenza d’aggiornamento da 165 Hz.
A force of nature. #OnePlus15 in Sand Storm. Coming soon. pic.twitter.com/ML16CSMwvo
— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 30, 2025
La compagnia non ha invece divulgato il resto delle specifiche tecniche del nuovo smartphone, svelando però il design posteriore di OnePlus 15 nella sua colorazione Sand Storm. Secondo i rumor più recenti, il nuovo modello potrebbe implementare al suo interno una batteria da più di 7000 mAh di capacità, abbinata ad una ricarica via cavo da 120 W di potenza e la ricarica wireless da 50 W di potenza.
Come al solito vi ricordiamo che si tratta per il momento di indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia cinese stessa. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardo il suo debutto direttamente da OnePlus, certi del loro arrivo nel corso dei prossimi giorni.