Nel corso delle ultime ore, nuovi leak trapelati in Rete avrebbero gettato luce sulle presunte specifiche tecniche delle fotocamere di OnePlus 15 e Realme GT 8 Pro, ovvero i modelli di smartphone top di gamma delle rispettive compagnie compagnie produttrici: scopriamole insieme nel dettaglio.
OnePlus 15 e Realme GT 8 Pro: cosa aspettarsi dalle rispettive fotocamere
Partiamo prima di tutto da OnePlus 15, che dovrebbe avere dalla sua un sensore principale Sony Lytia LYT-700 con formato 1/1,5 pollici, oltre che un sensore a periscopio Samsung ISOCELL JN5 con formato 1/2,76 pollici e un sensore ultrawide Samsung ISOCELL JN5 da 50 megapixel.
La caratteristica più sorprendente e curiosa risiede proprio nel suo sensore principale, che presenterebbe dimensioni leggermente minori rispetto alla controparte montata sul modello precedente, che offriva un formato da 1/1,43 pollici, oltre a un sensore a periscopio significativamente più piccolo a confronto di OnePlus 13, che aveva invece un formato da 1/1,95 pollici.
Passi indietro previsti anche per il display, dal momento che OnePlus 15 potrebbe avere un pannello con risoluzione 1,5 K, rispetto alla risoluzione QHD+ del precedente. Mancherebbe ormai poco al lancio del nuovo top di gamma della compagnia cinese, previsto indicativamente tra i mesi di ottobre e novembre.
Passiamo poi al modello top di gamma concorrente, Realme GT 8 Pro, che dovrebbe montare tra le altre cose lo stesso sensore principale di OnePlus 15, il Sony LYT-700 con formato da 1/1,5 pollici. Il sensore a periscopio dovrebbe offrire invece una risoluzione da 200 megapixel, con il sensore Samsung ISOCELL HP5 e formato da 1/1,56 pollici.
Rispetto al precedente modello, i miglioramenti significativi riguarderebbero soprattutto le capacità di zoom della fotocamera. Non conosciamo ancora una data precisa di debutto per Realme GT 8 Pro, che dovrebbe comunque avvenire indicativamente entro la fine del 2025. Come al solito vi ricordiamo che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) direttamente dalla compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Realme, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane.