Questa Festa delle Offerte Prime di Amazon sta proponendo una miriade di sconti, tanti dei quali si concentrano sulla smart home. Tra gli scaffali virtuali del sito spiccano un paio di offerte riguardanti i robot aspirapolvere e lavapavimenti a marchio Eufy, più precisamente Eufy X10 Pro Omni ed Eufy Omni C20: andiamo a scoprire come approfittarne subito.

Eufy X10 Pro Omni e Omni C20 in offerta su Amazon con super sconti

La Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon è valida dal 7 all’8 ottobre 2025 e coinvolge una miriade di prodotti, tech e non. Si tratta di un evento promozionale simile al Prime Day estivo, e consente agli abbonati Amazon Prime di approfittare di numerose offerte. Come forse saprete, nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione, anch’essa ricchissima di proposte.

Tra le tantissime offerte a disposizione su Amazon spicca Eufy X10 Pro Omni. Il robot mette a disposizione una potenza di aspirazione fino a 8000 Pa con tecnologia MopMaster 2.0 per pavimenti senza macchie: grazie a 180 rotazioni al minuto e 1 kg di pressione al suolo, i doppi panni eliminano facilmente le macchie, e quando vengono rilevati i tappeti, i panni umidi sono in grado di sollevarsi automaticamente di 12 mm per evitare di bagnarli. Integra pure la pazzola Pro-Detangle, che ruota verso il basso per sciogliere i grovigli e rimuovere i peli che si sono avvolti intorno al rullo.

In più, è dotato di un sistema di riconoscimento avanzato per evitare gli ostacoli, grazie al quale può identificare oltre 100 oggetti diversi come fili, scarpe e giocattoli, anche di notte. La stazione all-in-one lava i panni con acqua pulita e li asciuga con aria riscaldata a 45°C per evitare i cattivi odori. Il raccoglitore della polvere viene svuotato nell’apposito sacchetto da 2,5 litri della stazione, che si può sostituire ogni 2 mesi. Il serbatoio dell’acqua pulita da 3 litri fornisce acqua sufficiente per pulire 2-3 volte una casa di 150 m². La companion app permette di programmare le pulizie, anche su più piani, creare aree o stanze in cui inibire l’accesso, e personalizzare ogni aspetto della pulizia.

Eufy X10 Pro Omni è stato lanciato al prezzo consigliato di 799 euro, ma con la Festa delle Offerte Prime di Amazon potete acquistarlo a 449 euro sia nelle colorazione nera sia in quella bianca, con spedizione inclusa. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso.

Se volete spendere meno potete approfittare della proposta riguardante Eufy Omni C20. Questo modello offre una potenza di aspirazione fino a 7000 Pa e la tecnologia Mop Master, con una pressione di 180 giri al minuto e 6 N. Anche qui troviamo una stazione all-in-one con funzioni come svuotamento, lavaggio e asciugatura, e la tecnologia Pro-Detangle per la rimozione dei peli aggrovigliati.

Il design sottile da 8,5 cm permette di pulire anche le aree più complicate, ad esempio quelle sotto letti e mobili. C20 può rilevare i tappeti, sollevando automaticamente il panno bagnato per mantenerli asciutti. Anche qui la companion app permette di programmare le pulizie e di personalizzare il comportamento nelle varie stanze.

Eufy Omni C20 è stato lanciato al prezzo consigliato di 599 euro, ma in queste ore potete portarlo a casa a 349 euro grazie allo sconto su Amazon. Per dargli un’occhiata più da vicino e precedere all’acquisto potete seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte Eufy per la Festa delle Offerte Prime

