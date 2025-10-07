Samsung continua a perfezionare l’esperienza dei suoi tablet con One UI 8, l’ultima versione dell’interfaccia che sta iniziando a essere distribuita su dispositivi come il Galaxy Tab S10 Plus. Questa release non rivoluziona l’OS, ma porta alcune migliorie mirate che rendono le app native più intelligenti e adatte ai grandi schermi. In particolare, l’orologio e il calendario ricevono aggiornamenti significativi: il pannello dei comandi dell’orologio si sposta lateralmente, mentre il calendario introduce una visualizzazione agenda ridimensionabile che semplifica la gestione degli eventi quotidiani. Piccoli dettagli che migliorano l’usabilità e l’efficienza, specialmente su tablet e dispositivi con schermi generosi, mantenendo l’ecosistema Samsung coerente e produttivo.

One UI 8: dettagli e miglioramenti pratici

Una delle peculiarità di One UI è la capacità di sfruttare al meglio i display ampi dei tablet, offrendo layout ottimizzati e funzionalità aggiuntive che aumentano la produttività. Con One UI 8, Samsung porta alcune modifiche intelligenti alle app principali.

Partendo dall’app Orologio, la precedente versione mostrava la barra dei comandi in basso, con pulsanti per sveglie, world clock, cronometro e timer, lasciando molto spazio vuoto orizzontale. La nuova disposizione sposta questi controlli in un menu laterale espandibile, ottimizzando l’uso dello schermo e uniformando lo stile alle altre applicazioni Samsung. Il risultato è un layout più pulito e funzionale, anche se rimane ancora qualche spazio libero: l’importante è che l’esperienza complessiva sia più armoniosa e intuitiva.

Anche l’app Calendario beneficia di modifiche significative. In One UI 8, la vista mese permette di visualizzare una timeline giornaliera ridimensionabile: basta toccare lo spazio vuoto intorno a un evento per aprire l’agenda a lato dello schermo. Gli utenti possono scorrere orizzontalmente tra i giorni e ridimensionare il pannello dell’agenda trascinando la barra divisoria tra agenda e vista mese. Questo permette di avere sott’occhio sia il mese intero sia i dettagli della giornata in un unico colpo d’occhio, un notevole vantaggio per chi ha un calendario fitto di impegni.

Nel complesso, One UI 8 non introduce grandissime novità, ma piccoli accorgimenti come questi fanno una differenza significativa nell’uso quotidiano dei tablet. Layout più intelligenti, interazioni più rapide e una coerenza visiva maggiore contribuiscono a rendere l’esperienza più piacevole e produttiva, confermando l’attenzione di Samsung nel migliorare costantemente l’interfaccia dei suoi dispositivi di grandi dimensioni.