Motorola Moto Tag è fra i tag più apprezzati di questo periodo e non solo perché è dotato di navigazione Ultra Wide Band ma anche perché è pienamente compatibile con la rete Trova il mio dispositivo di Google e quindi con qualsiasi smartphone Android. L’unico suo difetto vero è il prezzo un po’ elevato, ma qui ci mette una pezza Amazon nelle ultime ore con la Festa delle offerte Prime.

Cos’è il Motorola Moto Tag e a cosa serve?

Moto Tag è un nuovo localizzatore Bluetooth pensato per un utilizzo facile e che risulta compatibile con la maggior parte degli smartphone Android. Sfrutta infatti la potenza della nuova rete Trova il mio dispositivo di Google e la tecnologia UWB per offrire una nuova soluzione di tracciamento che si integra nell’ecosistema della casa alata. Questo significa che può essere geo-localizzato nel mondo, anche lunghe distanze, grazie alla capacità di aggiornarvi sulla sua posizione appoggiandosi in maniera incognita alle reti degli smartphone (altrui) che gli passano vicino.

La nuova rete Trova il mio dispositivo di Google è studiata per mantenere la privacy: i dati della posizione sono crittografati end-to-end, e questo significa che solo il proprietario del Moto Tag (o le persone con cui quest’ultimo ha condiviso il tag nell’app Trova il mio dispositivo) può visualizzarli. Moto Tag è anche compatibile con gli avvisi automatici di tracciamento da parte di uno sconosciuto su Android e iOS per aiutare a proteggere dal tracciamento indesiderato: eventualmente permette una scansione manuale in qualsiasi momento per effettuare verifiche.

Motorola Moto Tag finalmente in offertissima su Amazon

Ebbene sì, Motorola Moto Tag è finalmente proposto a un prezzo scontatissimo e ora è molto più abbordabile rispetto al lancio, quando costava ben 40 euro. Con lo sconto proposto oggi da Amazon, che taglia il prezzo di listino del 50%, il tag di Motorola è disponibile all’acquisto, sia nella colorazione verde che in quella blu, al prezzo di 19,90 euro, con spedizione Prime gratuita e consegna in 1 giorno. Con questa offerta, è decisamente più allettante e facile da abbinare a chiavi, valigie, portafogli e ad altri oggetti di valore.

In più, chi ne avesse la necessità può abbinargli un accessorio capace di renderlo un vero e proprio portachiavi, con tanto di gancio a molla robusto, anch’esso in sconto su Amazon a un prezzo molto basso: costa 5,99 euro di listino, ma con lo sconto del 10% è disponibile a 5,39 euro; è compatto, robusto, di ottima qualità, si aggancia ovunque e protegge anche il tag da urti e schizzi. Ah, non preoccupatevi se la descrizione dice che è per l’AirTag di Apple perché è perfettamente compatibile anche con quello di Motorola (lo stiamo usando noi stessi, perciò).

