I possessori di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra possono finalmente mettere le mani sull’aggiornamento One UI 8.0, basato su Android 16. È una tappa sicuramente importante per questa generazione di smartphone, la più datata tra quelle ancora compatibili con l’ultima versione del sistema operativo dell’azienda coreana.

Per questo motivo, è lecito sottolineare come l’arrivo di One UI 8.0 sia in grado di segnare un traguardo per la serie Galaxy S22, essendo il quarto e ultimo grande aggiornamento del sistema operativo che questi dispositivi riceveranno. Samsung ha dunque mantenuto la promessa di supportare i suoi flagship per quattro anni con update maggiori, dimostrando il proprio consueto impegno verso la longevità dei propri prodotti. Tuttavia, la storia non finisce qui: l’azienda ha già confermato che nel corso del prossimo anno verrà rilasciata anche la versione One UI 8.5, che porterà ulteriori novità.

Quando è disponibile l’aggiornamento One UI 8.0 su Samsung Galaxy S22

Il rollout dell’aggiornamento è già iniziato in Europa, con gli utenti che possono già scaricarlo sui propri dispositivi. L’update ha dimensioni considerevoli (circa 3,2 gigabyte) ed è contraddistinto dal codice firmware S90xBXXUIGYI7. Per verificare la disponibilità sul proprio smartphone, basta accedere alle impostazioni del device, selezionare la voce sull’aggiornamento del software e poi fare un tap sul pulsante di download e installazione.

Samsung prevede di estendere la distribuzione ad altre regioni geografiche nei prossimi giorni, seguendo il consueto schema di rilascio graduale che caratterizza i suoi aggiornamenti più importanti.

Cosa cambia con One UI 8.0

One UI 8.0 apporta alcune importanti novità ben visibili, in grado di migliorare l’esperienza d’uso quotidiana e di cui abbiamo parlato più volte negli ultimi mesi. L’interfaccia utente è stata infatti ripensata con nuovi elementi grafici che rendono il software più pulito, organizzato e moderno, conservando però la filosofia di design che caratterizza One UI e che punta a rendere l’utilizzo più comodo e intuitivo, soprattutto sui display di grandi dimensioni.

Oltre al restyling estetico, One UI 8.0 introduce numerose funzionalità che arricchiscono le possibilità offerte dai Galaxy S22. Tra le novità più interessanti spiccano nuove funzioni che permettono di automatizzare comportamenti dello smartphone in base a diverse situazioni. Anche l’esperienza DeX (che trasforma lo smartphone in un vero e proprio desktop), è stata arricchita con opzioni aggiuntive per la rotazione del display e altre impostazioni.

Sul fronte della sicurezza, sono introdotte misure di protezione extra per le cartelle protette, garantendo una maggiore serenità per chi custodisce dati sensibili. Samsung ha poi deciso di rinnovare completamente diverse applicazioni native, dalla Sveglia al Calendario, al fine di offrire un’esperienza più coerente e funzionale. L’elenco completo è presente qui.