Intel ha annunciato un aggiornamento per i driver NPU su Linux, un passaggio che in apparenza potrebbe sembrare rivolto solo agli sviluppatori, ma che in realtà apre scenari molto più ampi anche per Android: la novità riguarda i processori Core Ultra delle famiglie Meteor Lake, Arrow Lake e Lunar Lake, ma tra le modifiche introdotte è emerso anche un dettaglio inatteso, ovvero il supporto esplicito al robottino verde, indizio che rimanda direttamente al progetto Android per PC a cui Google sta lavorando ormai da tempo.

Il nuovo ecosistema Android per PC è sempre più vicino

L’idea di un Android capace di funzionare come un sistema operativo completo per PC non è nuova, ma è stata confermata ufficialmente durante lo Snapdragon Summit di Qualcomm, dove Google ha rivelato di voler fondere in un unico ramo i suoi progetti legati a ChromeOS e Android. Il risultato sarà appunto Android per PC, una piattaforma progettata non come semplice emulazione dell’esperienza mobile, ma come sistema operativo in grado di competere direttamente con Windows nelle attività quotidiane.

Secondo quanto emerso, il nuovo OS includerà tutte le più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale targate Google, a partire da Gemini, che potrà sfruttare design hardware più potenti e ottimizzati; in questo scenario il ruolo dei partner sarà cruciale, da un lato Qualcomm con i suoi SoC Snapdragon pensati per l’architettura ARM, dall’altro Intel e forse AMD, pronti a garantire un solido supporto al mondo x86.

Chi segue da anni il mondo della tecnologia sa bene che l’installazione di Android su PC basati su architettura x86 non è certo un traguardo inedito, progetti come Android-x86 e simili hanno reso possibile tutto questo da tempo, anche se si è sempre trattato di esperimenti non ufficiali, con inevitabili limitazioni e senza ottimizzazioni per le funzionalità più recenti.

Le NPU (Neural Processing Unit) ad esempio, sono diventate centrali per l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale direttamente in locale, ma finora raramente integrate in Android su PC; con l’aggiornamento di Intel invece, la situazione cambia, l’azienda sta infatti introducendo ottimizzazioni specifiche per Android direttamente a livello di driver Linux, rendendo più semplice e più performante la compilazione e l’esecuzione del sistema operativo.

Questo passo non è soltanto tecnico, ma strategico, dimostra infatti che anche Intel crede nel progetto di Google e vuole posizionarsi come player di riferimento per la prossima ondata di dispositivi ibridi, capaci di offrire prestazioni da PC con la flessibilità tipica del mobile.

Sebbene al momento i dettagli restino frammentari, è chiaro che Google stia cercando di costruire un ecosistema PC in grado di fare leva su IA, autonomia e prestazioni; l’obbiettivo è quello di creare laptop e portatili leggeri, con una buona durata della batteria, ma anche pronti a sostenere carichi di lavoro più complessi, magari sfruttando proprio le NPU per ottimizzare assistenti digitali, funzioni di produttività e strumenti creativi.

Google non ha annunciato tempistiche precise né mostrato una versione preliminare del sistema, tuttavia Android per PC potrebbe non solo rappresentare una nuova alternativa a Windows e macOS, ma anche segnare il ritorno di Google nel mercato computer dopo l’esperienza con ChromeOS, questa volta con una proposta più ambiziosa e completa.

Il supporto ufficiale di Intel alle ottimizzazioni Android potrebbe rivelarsi decisivo, se fino a ieri l’installazione di Android su PC era un esperimento di nicchia, oggi iniziano a emergere le basi per un sistema più maturo e capace di attrarre sia utenti consumer che professionisti.

La domanda, a questo punto, è una sola: Android per PC sarà davvero in grado di convincere gli utenti a lasciare Windows o macOS, oppure resterà confinato a un pubblico curioso e sperimentale? Le prossime mosse di Google ci aiuteranno a capirlo meglio.