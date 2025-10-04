Il 2025 è stato indubbiamente l’anno degli smartphone ultrasottili, con Samsung Galaxy S25 Edge che ha “iniziato le danze” nel mese di maggio, fino ad arrivare al più recente e inedito iPhone Air, forte dei suoi 5,6 millimetri di spessore. Sembrerebbe però che a dare filo da torcere si unirà anche Huawei, con un nuovo modello di smartphone ultrasottile che potrebbe addirittura superare lo spessore di iPhone Air, che ad oggi detiene il primato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Huawei: un nuovo “Air” è nell’aria?

La gara allo spessore è ufficialmente cominciata: stando a quanto riportato dall’informatore Smart Pikachu sulla piattaforma social Weibo, Huawei starebbe attualmente testando un nuovo modello di smartphone ultrasottile in grado di fare seria concorrenza ad iPhone Air e Samsung Galaxy S25 Edge dal punto di vista dello spessore. Il nuovo modello in questione potrebbe tranquillamente appartenere alla nuova serie Huawei Mate 80 (che comprende i modelli standard e Pro), cui si aggiungerebbe in questo caso il suffisso “Air“.

Huawei 80 Air potrebbe montare al suo interno il nuovo chip proprietario realizzato dalla compagnia stessa, Kirin 9030 5G, garantendo così un buon livello in termini di prestazioni e performance. La memoria interna potrebbe arrivare in questo caso a ben 2 TB, garantendo così sufficiente spazio per contenuti multimediali come foto, video e applicazioni senza scendere a nessun tipo di compromesso.

Similmente a quanto visto di recente con iPhone Air, anche Huawei potrebbe optare per il supporto all’eSIM, mettendo in panchina le SIM fisiche utilizzare fino ad oggi nella maggior parte degli smartphone, complice lo spessore ridotto che necessariamente richiede alcuni sacrifici. Huawei potrebbe addirittura presentare una funzionalità proprietaria per la gestione della eSIM, che potrebbe debuttare entro la fine del 2025. A rafforzare il rumor in questione sarebbe anche la probabile aggiunta futura del supporto eSIM all’app di messaggistica istantanea WeChat, come evidenziato dall’immagine sopra.

Malgrado il suo spessore sorprendentemente sottile, il nuovo modello di casa Huawei potrebbe implementare una soluzione in silicio-carbonio per la sua batteria, assicurando così una più ampia capacità e conseguentemente un buon livello di autonomia rispetto ai prodotti delle compagnie concorrenti come Apple.

Al momento il presunto Huawei Mate 80 Air è ancora in fase di testing, ma si presume che potrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno corrente, almeno per il mercato cinese. Come al solito vi ricordiamo di prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi di pure e semplici indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o smentita che dir si voglia) ufficiale da parte della compagnia produttrice cinese. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Huawei, certi del loro arrivo nel corso delle prossime settimane o mesi.