Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Wallet.

Negli ultimi mesi Google è stata impegnata nell’implementazione del nuovo linguaggio di design Material 3 Expressive e adesso anche per l’app Android di Google Wallet è arrivato il momento di cambiare aspetto per adeguarsi alle altre app dell’azienda.

Google Wallet per Android si veste di Material 3 Expressive

Il nuovo design prevede la sostituzione nella pagina principale della scritta Wallet nell’angolo in alto a sinistra con l’icona dell’applicazione mentre nell’angolo in basso a destra viene introdotto un nuovo tasto FAB.

Inoltre, le carte sotto il carosello dei pagamenti passano dal precedente tema coordinato con il pass all’utilizzo del colore dinamico per gli sfondi.

Ecco a confronto la vecchia interfaccia (a sinistra) con quella nuova (a destra):

Ed ancora, nel momento in cui si apre una carta di credito o di debito, le transazioni passate vengono raggruppate in contenitori per una migliore visibilità (ciò vale anche per il menu “Aggiungi al portafoglio” e per la pagina delle “Impostazioni”).

Infine, è stata aggiornata l’animazione di conferma del pagamento tramite tocco.

Stando a quanto è possibile apprendere, questa nuova interfaccia è in fase di implementazione con un aggiornamento lato server con la versione 25.38 dell’applicazione.

