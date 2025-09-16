Torniamo ad occuparci di Google Wallet, il portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, nonché uno dei più apprezzati dell’intero panorama Android, che ha da qualche mese ricevuto il redesign in stile espressivo e che ora pare possa ricevere una nuova potenzialità.
Sembra che Google stia lavorando per aggiungere la possibilità di contrassegnare come preferiti come preferiti i pass per distinguerli da quelli “ordinari” ma ancora non è chiaro quale possa essere il reale beneficio di questa novità.
Su Google Wallet potrebbero arrivare i pass preferiti
Dall’ultima beta dell’app Google Play Services (versione 25.37.31), emergono interessanti elementi che fanno riferimento a un nuovo meccanismo per aggiungere i pass ai preferiti su Google Wallet (via Android Authority).
Più nello specifico, c’è una stringa di codice che racconta di un’opzione che, attraverso un pulsante con un’icona a forma di stella (simbolo solitamente associato ai preferiti), consentirà di aggiungere un pass alla schermata iniziale.
<string name=”pass_view_favorite_education_tip_message”>Tap the star to add this pass to your home screen</string>
In sostanza, pare che Google stia cercando un nuovo sistema per consentire agli utenti di mettere in evidenza i pass più importanti. Non è però chiaro se questi pass vengano visualizzati all’interno della schermata iniziale dell’app (cosa già possibile, anche se immaginiamo in maniera più “evidente”) o vengano aggiunti anche alla schermata iniziale del dispositivo per renderli accessibili al volo.
Oltre alla stringa condivisa poco sopra, l’ultima versione dell’app dei servizi Google include il codice per creare una tabella a cui aggiungere tali pass, creando una sorta di database che verrà utilizzato in background per archiviare i dettagli di pass e biglietti. Di questa tabella faranno parte colonne quali “Pass contrassegnato come preferito”, “Ordine dei preferiti”, “Ultima apertura di un pass”.
In soldoni, quindi, presto i pass preferiti saranno probabilmente separati da quelli “normali” e potrebbero essere evidenziati in maniera differente all’interno dell’app Google Wallet (o anche essere aggiunti alla schermata iniziale). Il nuovo sistema dei preferiti andrà ad affiancare le attuali possibilità (ordinarli per emittente, raggrupparli o archiviarli).
Non è ancora chiaro quando questa funzionalità possa essere pronta alla distribuzione: dato lo stato dei lavori in corso, potrebbe volerci ancora del tempo; le prossime versioni in beta dei Google Play Services potrebbero includere nuovi sviluppi in tal senso.
