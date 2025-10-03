Torniamo ad occuparci di Google Calendar, l’app calendario predefinita sui dispositivi della gamma Pixel e su altri dispositivi Android di produttori che non offrono una propria alternativa, per parlare di un’importante novità in distribuzione.

Google ha rimosso un limite presente finora nella gestione dei calendari condivisi, consentendo finalmente agli utenti di poter svolgere tutto attraverso l’app ed eliminando la necessità di rivolgersi alla versione desktop del servizio.

Google Calendar: la gestione dei calendari condivisi sbarca nell’app

A partire dalla versione 2025.38.0-809757839, l’app di Google Calendar offre una nuova potenzialità finora disponibile esclusivamente nella versione desktop del servizio (quella a cui si accede tramite browser Web), ovvero la possibilità di condividere i singoli calendari con altri utenti (o gruppi di utenti).

La nuova opzione, che si manifesta con la creazione del calendario Famiglia (creato automaticamente per il gruppo famiglia dell’account Google), è disponibile all’interno delle impostazioni di ogni singolo calendario presente nel nostro account.

Dalla schermata iniziale dell’app, basta aprire il menù laterale (dal pulsante con le tre linee in alto a sinistra), accedere le impostazioni e selezionare uno dei calendari. Qui, sotto al colore assegnato al calendario, potremo notare l’opzione Condivisione con.

Effettuando un tap su di essa, potremo vedere le persone (o i gruppi di utenti) con cui il calendario è già condiviso, sfruttare una barra di ricerca (o i suggerimenti) per trovare persone (o gruppi di utenti) con cui condividere il calendario, rimuovere le persone dalla lista di condivisione e/o annullare l’iscrizione a un calendario condiviso da terzi con noi.

Google Calendar v2025.38.0-809757839 - Calendari condivisi

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app di Google Calendar sui dispositivi Android, basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”. L’app è disponibile anche in versione Web all’indirizzo calendar.google.com.

