Oltre ad avere annunciato Gemini for Home e ad aver presentato una nuova veste per l’app Google Home, Google ha da poche ore annunciato tre nuovi dispositivi per la smart home della gamma Google Nest e il nuovo speaker Google Home Speaker.

Queste novità, che arriveranno (tranne una) in Italia, sono tutte in grado di sfruttare le nuove potenzialità di Gemini for Home, piattaforma che il colosso di Mountain View ha esteso ad alcuni partner per la realizzazione di dispositivi di terze parti compatibili.

Nuovi dispositivi Google per la smart Home

Come anticipato in apertura, Google ha da poche ore annunciato quattro nuovi dispositivi per la smart home, tutti compatibili con la nuova esperienza basata sull’intelligenza artificiale, Gemini for Home, da poche ore introdotta all’interno del proprio ecosistema dall’azienda.

È arrivata la nostra nuova gamma di Nest Cam e Doorbell, appositamente progettati per offrirti la potenza di Gemini for Home e offrirti maggiore tranquillità. Presentiamo anche il nuovo Google Home Speaker, il primo dispositivo audio progettato per Gemini, che porta il nostro assistente vocale più avanzato e utile direttamente a casa tua.

Nest Cam Outdoor (cablata, seconda generazione)

La telecamera da esterni Nest Cam Outdoor (cablata) di seconda generazione punta a migliorare le performance del modello precedente con l’introduzione del supporto ai video con risoluzione 2K in HDR, una più ampia visuale (152 gradi) e performance migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

Essendo un dispositivo da esterni, gode della certificazione IP65 per resistere a polvere, vento, neve e pioggia. Essa è realizzata con materiali reciclati, utilizzando una resina che offre protezione UV a lungo termine. Nest Cam Outdoor (cablata, seconda generazione) è disponibile nelle colorazioni Snow, Hazel e Berry.

Nest Cam Indoor (cablata, terza generazione)

La telecamera da interni Nest Cam Indoor (cablata) di terza generazione gode degli stessi miglioramenti del modello da esterni, ed è disponibile nelle colorazioni Snow, Hazel e Berry.

Nest Doorbell (terza generazione)

Il campanello Nest Doorbell di terza generazione migliora il modello precedente guadagnando il supporto ai video con risoluzione 2K in HDR, una più ampia visuale (166 gradi), fattore di forma quadrato per migliorare la visibilità anche in basso e performance migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

Essendo un dispositivo da esterni, gode della certificazione IP65 per resistere a polvere, vento, neve e pioggia. Essa è realizzata con materiali reciclati, utilizzando una resina che offre protezione UV a lungo termine. Nest Doorbell (terza generazione) è disponibile nelle colorazioni Snow, Hazel e Linen.

Google Home Speaker

Al netto delle novità della gamma Google Nest, è stato presentato il nuovo Google Home Speaker, uno smart speaker progettato attorno a Gemini for Home per mettere a disposizione degli utenti le capacità conversazionali di Gemini nella gestione dei dispositivi della smart home.

Nella parte bassa è presente un anello luminoso che fornisce un feedback visivo per indicare quando l’assistente è in fase di ascolto, pensiero/ragionamento, risposta, o quando abbiamo avviato Gemini Live per le conversazioni ininterrotte in tempo reale.

Dal punto di vista audio, questo speaker offre audio “bilanciato” a 360° (quindi suono spaziale), in modo tale da rendere uniforme il suono a prescindere dalla posizione in cui verrà collocato nell’ambiente.

Google ha anche ascoltato i feedback degli utenti, integrando una funzionalità richiesta da tempo: sarà possibile accoppiare due Google Home Speaker a un Google TV Streamer per trasformare i tre dispositivi in un vero e proprio home theater con audio surround.

Tornando indietro al design, al netto dell’anello luminoso sopra-citato, il nuovo Google Home Speaker è stato realizzato con materiali riciclati e il dispositivo è avvolto in un nuovo filato con lavorazione a maglia 3D per ridurre gli sprechi. Le colorazioni disponibili sono Porcelain, Hazel, Jade e Berry.

Nuovo hardware “Gemini for Home” dai partner

Oltre ai dispositivi realizzati direttamente dal colosso di Mountain View, Google ha annunciato che la piattaforma Gemini for Home è stata messa a disposizione di alcuni partner per ampliare il parco di dispositivi compatibili e dare agli utenti più scelta.

Tra le prime collaborazioni rientra quella con Walmart che sfocerà in due dispositivi: una videocamera interna cablata e un nuovo videocitofono cablato. Entrambi i dispositivi potranno essere configurati e controllati dalla rinnovata app Google Home e saranno in grado di sfruttare tutte le funzioni di Gemini for Home.

Disponibilità dei nuovi dispositivi Google per la smart Home

Dei dispositivi della gamma Google Nest, solo le due telecamere arrivano in Italia, mentre il campanello smart Nest Doorbell (terza generazione) sarà disponibile esclusivamente in Stati Uniti e Canada. Ecco i prezzi:

Nest Cam Outdoor (cablata, seconda generazione) viene proposta a 149,99 euro

viene proposta a Nest Cam Indoor (cablata, terza generazione) viene proposta a 99,99 euro

viene proposta a Nest Doorbell (terza generazione) viene proposto a 179,99 dollari.

Google Home Speaker arriverà nella primavera del 2026 al prezzo di 99 dollari. Stando a quanto comunicato dal colosso di Mountain View, il dispositivo sarà disponibile anche in Italia.

La videocamera cablata per interni e il videocitofono cablato realizzati da Walmart sono già disponibili negli Stati Uniti al prezzo, rispettivamente, di 22,96 dollari e 49,86 dollari.

Tutte le funzionalità di Gemini saranno disponibili per gli utenti a partire dall’inizio del 2026; per sfruttarle tutte è necessario sottoscrivere un abbonamento a Google Home Premium.