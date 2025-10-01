Amazon inaugura il mese di ottobre anunnciando la disponibilità in Italia, seppur in versione beta, di Amazon Haul, lo store che punta a sfidare colossi cinesi come Temu, e Shein con prezzi “da urlo”.

Questo store low cost “vive” all’interno del sito e dell’app principale del colosso dell’e-commerce, proponendo un catalogo di prodotti dal prezzo ultra-contenuto in categorie come moda, casa e lifestyle.

Amazon Haul (beta) arriva in Italia

Con l’obiettivo di offrire ai clienti la più ampia selezione possibile di prodotti nelle varie categorie ma al contempo un’esperienza d’acquisto comoda e conveniente, Amazon ha lanciato a novembre 2024 il nuovo store Amazon Haul, disponibile inizialmente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania.

Da oggi, 1 ottobre 2025, lo store sbarca anche in Italia, anche se in versione beta, con un catalogo che conta migliaia di prodotti a meno di 20 euro, con la maggior parte di essi sotto ai 10 euro e addirittura alcuni prodotti a partire da 1 euro.

Lo store low cost “vive” all’interno dell’app (e del sito) di Amazon

Lo store Amazon Haul vive all’interno dell’app (e del sito) di Amazon ed è accessibile direttamente dalla pagina inziale: basterà cliccare sul pulsante “Haul” subito sotto alla barra di ricerca nell’app mobile o sul collegamento “Amazon Haul” nella stessa posizione dal sito ufficiale. In alternativa, vi basterà effettuare un tap (o un clic) sul link sottostante.

Sia che vi accediate dal sito o che vi accediate dall’app, avrete a che fare con qualcosa che va leggermente a cambiare i colori tipici dell’app (o del sito) di Amazon, con una dominante viola scelta proprio pome colore principale di Haul.

Rimanendo sull’app, come potrete osservare dalle seguenti immagini, è come se lo store low cost vivesse in uno spazio a te, offrendo le schede “Home”, “Categorie”, “Prezzi da urlo”, “Io” e “Carrello” nella barra di navigazione.

Prezzi, risparmi, offerte, costi di consegna e resi

Come anticipato poco sopra, tutti i prodotti che fanno parte del catalogo Amazon Haul hanno un costo massimo di 20 euro: il colosso dell’e-commerce propone il 5% di sconto sugli acquisti da almeno 30 euro e il 10% di sconto sugli acquisti da almeno 50 euro.

Alcuni prodotti, ovvero quelli contrassegnati dal badge Prezzi da urlo, partono da appena 1 euro e, come abbiamo visto parlando dell’app, sono raggruppati all’interno di una sezione dedicata. Acquistando due prodotti da questa sezione, è attualmente disponibile una promo che prevede uno sconto del 50% acquistando due prodotti.

Accedi alla sezione Haul sull’app di Amazon Info utili: 5% di sconto su acquisti da 30 euro

su acquisti 10% di sconto su acquisti da 50 euro

su acquisti 50% di sconto se acquisti due prodotti della sezione Prezzi da urlo

Per quanto concerne la consegna, invece, essa è gratuita per gli ordini pari o superiori a 15 euro. Per gli ordini di importo inferiore, invece, viene applicato un costo “standard” di consegna pari a 3,50 euro.

Chiudiamo con i dettagli relativi ai resi di Amazon Haul. Essi vengono gestiti alla pari dei resi disponibili nel catalogo principale di Amazon: è possibile restituire un articolo entro 15 giorni dalla consegna e, nella maggior parte di casi, sarà il punto di ritiro scelto a gestire imballaggio, etichettatura e spedizione del reso.