Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese di settembre ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di settembre 2025, che viene aggiornato e ampliato da Big G con cadenza settimanale.

Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Aggiornamento di sistema di Google: le novità di settembre 2025

Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità dell’aggiornamento di sistema di Google di settembre 2025, così come elencata direttamente da Big G:

Google Play Services versione 25.38 (29/09/2025)

Connettività del dispositivo

[Smartphone] Grazie a questa funzionalità, puoi fruire della condivisione audio tramite l’accoppiamento rapido.

[Smartphone] Ora puoi ripristinare i dati dal tuo dispositivo completamente gestito dopo aver configurato il nuovo dispositivo.

Sicurezza e privacy

[Smartphone] Ora riceverai una descrizione testuale migliorata per la posizione condivisa.

Gestione del sistema

[Smartphone, TV] Piccoli miglioramenti all’UI per il flusso di creazione del profilo Play Giochi.

Utilità

[Auto, Smartphone] Ora puoi compilare automaticamente e salvare elementi del portafoglio come carte fedeltà, codici di volo e codici promozionali.

Wallet

[Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle loro app processi correlati a pagamenti e portafogli digitali.

Google Play Store versione 48.2 (29/09/2025)

[Smartphone] Scopri la scheda Tu; una destinazione organizzata su Play in cui puoi interagire più a fondo con gli argomenti che ti interessano maggiormente

[Smartphone] Con questo aggiornamento, ora puoi trovare contenuti delle app personalizzati in base alle app installate nella scheda Tu.

[Smartphone] Con le funzionalità Profilo pubblico e Segui, ora puoi seguire altri giocatori per visualizzare il loro profilo e la loro attività di gioco e condividere il tuo profilo con gli amici.

[Smartphone] Ora puoi utilizzare M-Pesa per pagare su Google Play in Kenya.

[Smartphone] Con le serie di partite, ora puoi ricevere premi quando giochi a qualsiasi gioco.

[Smartphone] Con questo aggiornamento, puoi accedere a fonti web per i contenuti creati dall’AI dal nostro chatbot.

[Smartphone] Ora puoi trovare gli ultimi video della community di YouTube per una selezione di giochi.

[Smartphone] Se usi Google Play per la prima volta, puoi selezionare i tuoi interessi tra le varie categorie per ricevere subito consigli personalizzati.

[Smartphone] Ora puoi trovare e gestire Google Play Giochi per Windows attraverso il Play Store sul tuo smartphone Android.

Android WebView versione 141 (24/09/2025)

Miglioramenti alla sicurezza e alla privacy e aggiornamenti per correzioni di bug.

Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare funzionalità relative alla visualizzazione di contenuti web nelle loro app.

Importante: alcune funzionalità potrebbero essere sperimentali e disponibili per determinati utenti.

Google Play Services versione 25.37 (22/09/2025)

Gestione dell’account

[Smartphone] Miglioramenti alla stabilità e correzioni di bug.

Servizi per gli sviluppatori

[Smartphone] Ora puoi scansionare facilmente più pagine in tempo reale con la funzionalità Scanner interattiva di Android.

[Auto, smartphone, TV, Wear] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati alla gestione dell’account.

Connettività del dispositivo

[Smartphone, Wear] Correzioni di bug per i servizi correlati alle connessioni dei dispositivi.

Posizione e contesto

[Smartphone] Grazie a questa funzionalità, otterrai miglioramenti della qualità della cronologia quando esegui il check-in nella scheda del luogo.

Assistenza

[Smartphone] Con questo aggiornamento, ora puoi trovare informazioni sulle nuove funzionalità di Android.

Wallet

[Smartphone] Con questa funzionalità, gli utenti in Giappone possono impostare le notifiche del saldo per le proprie carte del trasporto pubblico.

Google Play Store versione 48.1 (22/09/2025)

[Smartphone] Le notifiche migliorate del Play Store ti ricorderanno le installazioni recenti pronte per l’uso.

[Smartphone] Miglioramenti all’UI per evitare la disattivazione della protezione dovuta agli exploit.

[Computer, smartphone] Grazie a questo aggiornamento, le pagine editoriali di Play presentano nuovi formati che mettono in evidenza app e contenuti in modo più efficace.

[Smartphone] Grazie a questo nuovo aggiornamento, una nuova sezione di Comics Hub mostra tutte le ultime uscite di manga in un unico posto.

Google Play Services versione 25.36 (15/09/2025)

Gestione dell’account

[Auto] Con questo aggiornamento, ora coinvolgimento e rilevabilità di Accedi con Google verranno migliorati in Automotive.

[Wear] Ora puoi utilizzare la dashboard del Controllo genitori con un tema espressivo.

Servizi per gli sviluppatori

[Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati a posizione e contesto.

Connettività del dispositivo

[Smartphone] Con questa funzionalità, puoi trasferire gli account supervisionati sul tuo nuovo dispositivo con Avvio rapido.

[Smartphone, Wear] Correzioni di bug per i servizi correlati alle connessioni dei dispositivi.

Gestione del sistema

[Auto, PC, smartphone, TV, Wear] Aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema che migliorano le prestazioni dei dispositivi.

Google Play Store versione 48.0 (15/09/2025)

[Smartphone] Nella parte superiore della scheda App, abbiamo aggiunto un nuovo formato in evidenza.

[Smartphone] Ora gli utenti in Corea del Sud troveranno una sezione dedicata all’intrattenimento in App.

[Smartphone] Ora puoi ripristinare più velocemente le tue app preferite su un nuovo smartphone Android.

Google Play Services versione 25.35 (8/09/2025)

Servizi per gli sviluppatori

[Smartphone] Con questo aggiornamento, Scanner ora supporta il design espressivo.

Connettività del dispositivo

[Smartphone, Wear] Correzioni di bug per i servizi correlati alle connessioni dei dispositivi.

[Smartphone] Grazie a questa nuova funzionalità, potrai usare Wake-on-LAN con Cast per riattivare la TV Linux dalla modalità di sospensione.

Gestione del sistema

[Smartphone] Con questo aggiornamento, la verifica del numero di telefono e della raggiungibilità vengono eseguite automaticamente durante la configurazione. Puoi gestire le tue preferenze nelle impostazioni del dispositivo e nell’Account Google.

Wallet

[Smartphone, Wear] Provisioning delle carte di accesso dal profilo di lavoro al profilo personale.

Google Play Store versione 47.9 (8/09/2025)

[Smartphone] Con la nuova funzionalità dei risultati di ricerca basata sulle attività, puoi trovare app che possono aiutarti a completare le tue attività.

Google Play Services versione 25.34 (1/09/2025)

Gestione dell’account

[Smartphone] Correzioni di bug per i servizi correlati alla gestione dell’account.

Connettività del dispositivo

[Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati alla connettività dei dispositivi.

[Smartphone, Wear] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app terzi e Google di supportare nelle loro app processi correlati alla connettività dei dispositivi.

Sicurezza ed emergenza

[Smartphone] Con questo aggiornamento, ora sono disponibili il backup e il ripristino per la protezione dai furti.

Wallet

[Smartphone, Wear] Ora puoi autenticare una transazione contactless se lo smartphone rimane bloccato per più di 30 secondi.

Google Play Store versione 47.8 (1/09/2025)

[Smartphone] Gli snippet ora mostrano risultati più pertinenti.

Come installare un aggiornamento di sistema di Google

Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link delle app coinvolte per la verifica manuale).

Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi compatibili per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze seguendo il percorso:

Impostazioni Google. Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.

La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.