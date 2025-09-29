Adesso è ufficiale: la serie REDMAGIC 11 Pro sarà presentata il prossimo mese in occasione di un apposito evento organizzato in Cina.

La data scelta dal produttore per la presentazione dei suoi due nuovi smartphone, REDMAGIC 11 Pro e 11 Pro+, è il 17 ottobre e l’azienda ha già confermato che entrambi saranno animati dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ossia quello che dovrebbe essere il chip di riferimento per la fascia premium per i prossimi 12 mesi.

La serie REDMAGIC 11 Pro è in arrivo

Il produttore cinese ha già fornito qualche anticipazione sulle principali caratteristiche della nuova serie di smartphone dell’azienda, confermando che si tratterà di device capaci di garantire tutta la necessaria potenza agli appassionati di gaming.

E così sappiamo che i nuovi telefoni di REDMAGIC potranno contare sulla “black technology” dell’azienda cinese per quanto riguarda il raffreddamento, sulla prima batteria super-large, su una nuova soluzione per lo schermo intero, su un nuovo chip touch di alto livello e su un aspetto estetico ultra-futuristico.

Ulteriori dettagli sulle possibili caratteristiche della serie REDMAGIC 11 Pro sono state fornite di recente dal popolare leaker Digital Chat Station, stando al quale il produttore continuerà ad usare schermi piatti con una nuova generazione di fotocamera sotto il display. Ed ancora, gli smartphone dovrebbero vantare un sensore ultrasonico 3D per il riconoscimento delle impronte digitali, una batteria da 8.000 mAh, una scocca con certificazione IP68 e il supporto per il raffreddamento a liquido oltre a quello ad aria, soluzione che garantirà un’esperienza di gioco migliorata.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando i nuovi smartphone arriveranno anche in Europa e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare.