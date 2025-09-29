Dopo aver accolto il nuovo linguaggio di design Material 3 Expressive, Google Messaggi si appresta a introdurre una novità che da anni viene richiesta dagli utenti. Si tratta del supporto alle menzioni, il classico sistema basato sull’uso del simbolo “@” tramite il quale taggare, ovvero richiamare un utente all’interno di una conversazione di gruppo. Una novità che, sebbene già da tempo presente su app come WhatsApp, Instagram, Slack e Google Chat, era finora assente proprio nella principale piattaforma di Google dedicata alla messaggistica RCS e SMS.

Come funzioneranno le menzioni in Google Messaggi

Il funzionamento della nuova funzione sarà di facile comprensione, adottando lo stesso meccanismo presente nelle altre app di messaggistica. Quando un utente verrà menzionato in una conversazione, riceverà un avviso visivo nella schermata principale dell’app. Accanto alla chat di gruppo comparirà infatti un simbolo “@” che segnalerà la presenza di una menzione diretta. In questo modo, non sarà più necessario scorrere manualmente decine di messaggi per capire se si è stati coinvolti direttamente nella conversazione. L’interazione sarà immediata, più efficace e meno dispersiva.

Google sta anche lavorando per rendere l’esperienza di scrittura più fluida. In un primo momento sembrava che per usare la funzione fosse necessario digitare manualmente il simbolo “@” e il nome del contatto, come accade per esempio su WhatsApp. Ma nei test più recenti il sistema sembra in grado di offrire suggerimenti automatici mentre si scrive. Basta cominciare a digitare il nome di un contatto per veder apparire l’opzione per inserire il tag.

Nonostante lo sviluppo di questa funzionalità sia in fase avanzata, con segnalazioni dirette all’interno del codice e schermate che mostrano la nuova interfaccia, al momento Google non ha ancora comunicato una data ufficiale per il rilascio delle menzioni in Google Messaggi. Bisognerà quindi ancora aspettare, ma è probabile che la funzione venga resa disponibile a breve.