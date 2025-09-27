State adocchiando la serie Google Pixel 10 alla ricerca del prezzo giusto? MediaWorld potrebbe aver pensato alla proposta che fa per voi: sul sito potete infatti acquistare Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro e Google Pixel 10 Pro XL approfittando di uno sconto immediato di 100 euro e di una supervalutazione dell’usato di 200 o 250 euro, valida anche sui prodotti non funzionanti. Vediamo come usufruire della promozione.

La serie Google Pixel 10: quale modello fa per voi

La serie Google Pixel 10 è arrivata in Italia alla fine di agosto con tre modelli (niente pieghevole, nemmeno quest’anno). Google Pixel 10 è quello meno costoso, e propone uno schermo OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate adattivo da 60 a 120 Hz, SoC Google Tensor G5 affiancato da 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo periscopico da 10,8 MP. La batteria è da 4970 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 30 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica inversa.

Pixel 10 Pro alza un po’ l’asticella, come il nome stesso suggerisce: il display è sempre un OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+, ma stavolta con tecnologia LTPO e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Il cuore è lo stesso, ma qui è supportato da 16 GB di RAM (la memoria interna parte sempre da 128 GB). A livello fotografico ci sono passi avanti, con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP, e una fotocamera anteriore da 42 MP (invece di 10,5 MP). La batteria fa invece un piccolo passo indietro, attestandosi sui 4870 mAh, sempre con ricarica rapida cablata da 30 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa (con supporto agli accessori magnetici per entrambi i modelli).

Pixel 10 Pro XL riprende quasi tutte le specifiche del fratello Pixel 10 Pro, ma propone uno schermo più grande (LTPO OLED da 6,8 pollici) e una batteria più capiente (da 5200 mAh) con ricarica più rapida (45 W cablata e 25 W wireless). In più, questo modello parte dalla configurazione da 256 GB (niente 128 GB con UFS 3.1).

Tutti e tre i modelli sono arrivati con Android 16 e la promessa di sette anni di aggiornamenti tra versioni di Android, Pixel Drop e patch di sicurezza.

Super offerta da MediaWorld con coupon e permuta dell’usato (anche non funzionante)

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL sono stati lanciati alla fine del mese scorso al prezzo consigliato di partenza di rispettivamente 899 euro, 1099 euro e 1299 euro, ma grazie alla promozione MediaWorld le cifre diventano più appetibili.

Innanzitutto potete digitare il coupon GPIXEL10 per ottenere uno sconto immediato di 100 euro nel carrello, valido fino al 15 ottobre 2025. In più, optando per il pagamento con ritiro in negozio, potete portare il vostro usato anche non funzionante per ottenere una supervalutazione di 200 euro (su Pixel 10) o di 250 euro (su Pixel 10 Pro e Pro XL): questo significa che se il vostro usato vale 300 euro (ad esempio), la valutazione sale fino a 500 euro o fino a 550 euro. Per approfittarne è necessario ordinare lo smartphone con ritiro in negozio e pagamento al ritiro in negozio, così che la permuta possa avvenire nel punto vendita, all’interno della validità della promozione.

Sfruttando 100 euro di coupon e la super valutazione, potete dunque acquistare Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL a 599 euro, 749 euro o 949 euro, o anche meno in base al valore del vostro usato da dare in permuta. Se siete interessati, potete seguire i link qui in basso per procedere, scegliendo la versione e la colorazione che più vi aggrada.