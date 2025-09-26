Amazfit continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari: nelle ultime ore una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Balance 2.
L’aggiornamento include una novità e tante ottimizzazioni che puntano a migliorare l’esperienza utente per coloro che si affidano a questo smartwatch nel loro quotidiano. Scopriamo tutti i dettagli.
Amazfit Balance 2 riceve un nuovo aggiornamento software
Come anticipato in apertura, c’è un nuovo aggiornamento software per Amazfit Balance 2 che arriva a distanza di circa un mese dal precedente aggiornamento rilasciato a fine agosto: dalla versione 3.22.0.4 passiamo alla versione 3.24.6.2 tramite un pacchetto da 14,54 MB.
Le note di rilascio
L’aggiornamento alla versione 3.24.6.2 è già in rollout per tutti gli utenti e introduce alcune novità/ottimizzazioni:
L’aggiornamento di Amazfit Balance 2 introduce nuove funzionalità e ottimizzazioni. Aggiorna subito per provarle!
Novità
- Aggiunto il supporto per l’accessorio Stryd, per dati più completi e accurati dopo la connessione.
Ottimizzazioni
- Migliorati i messaggi in caso di errore della connessione Wi-Fi.
- Migliorati i promemoria nell’app Attività.
- Maggiore precisione degli algoritmi quando Balance 2 è utilizzato insieme a Helio Strap.
- Risolto un problema di visualizzazione anomala di BioCharge.
Come installare l’aggiornamento
Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante).
Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.