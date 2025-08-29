Amazfit continua a martellare forte con gli aggiornamenti software e oggi ne rilascia di nuovi per i suoi prodotti più recenti, vale a dire Amazfit Balance 2 e Amazfit Helio Strap. L’azienda sta coccolando entrambi i dispositivi con continui aggiornamenti fin dal giorno del loro lancio e quelli in roll out oggi sono solo gli ultimi di una lunga serie.
Arriva la funzione BioCharge per Amazfit Balance 2
Aveva promesso in occasione dalla presentazione di Amazfit Balance 2 che la funzione BioCharge, in un primo momento esclusiva di Amazfit Helio Strap, sarebbe stata disponibile anche per lui ed è stata di parola perché l’aggiornamento di oggi arriva proprio con lo scopo di aggiungerla, oltre che di migliorare algoritmi e ottimizzare parti di sistema. L’aggiornamento è in roll out da oggi col numero di versione 3.22.0.4 e richiede il download di 16,51 MB, necessari per apportare tutte le modifiche citate nel changelog qui sotto:
Novità
- Aggiunta l’app BioCharge, che sostituisce completamente l’app Prontezza, per una visualizzazione più intuitiva del tuo stato energetico.
- Aggiunto il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca di secondo livello per variazioni immediate.
- Aggiunti la visualizzazione segmentata e i promemoria per i waypoint di navigazione, per mantenere il percorso chiaro.
- La modalità Golf è ora disponibile in tutto il mondo.
Ottimizzazioni
- Le impostazioni di vibrazione ora supportano 6 livelli personalizzati, con una maggiore coerenza in tutto il sistema.
- Lo sblocco in allenamento è stato ottimizzato con il supporto per lo sblocco tramite il sollevamento del polso.
- I promemoria per saltare la corda sono stati ottimizzati con le notifiche periodiche del conteggio dei salti.
- La visualizzazione dei dati a profondità completa ottimizzata per l’apnea.
- L’algoritmo della frequenza cardiaca è stato ottimizzato per il nuoto.
- La visualizzazione delle informazioni sull’altitudine massima è stata migliorata.
- Risolto il problema per cui l’interruttore AOD si spegneva dopo il riavvio.
Un po’ di ottimizzazioni per Amazfit Helio Strap
Di tutt’altra portata è l’aggiornamento di pochi megabyte in roll out per Amazfit Helio Strap perché arriva col numero di versione minore 3.2.8.3 e portando con sé giusto tre cose: una correzione per il problema che causava un conteggio eccessivo delle calorie bruciate, un’opzione per riavviare il dispositivo all’interno dell’applicazione Zepp e l’RHR ai dati degli allenamenti; anche in questo caso l’aggiornamento è in roll out da oggi e sarà disponibile al download per tutti nel giro di qualche giorno.