Amazfit continua a martellare forte con gli aggiornamenti software e oggi ne rilascia di nuovi per i suoi prodotti più recenti, vale a dire Amazfit Balance 2 e Amazfit Helio Strap. L’azienda sta coccolando entrambi i dispositivi con continui aggiornamenti fin dal giorno del loro lancio e quelli in roll out oggi sono solo gli ultimi di una lunga serie.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Arriva la funzione BioCharge per Amazfit Balance 2

Aveva promesso in occasione dalla presentazione di Amazfit Balance 2 che la funzione BioCharge, in un primo momento esclusiva di Amazfit Helio Strap, sarebbe stata disponibile anche per lui ed è stata di parola perché l’aggiornamento di oggi arriva proprio con lo scopo di aggiungerla, oltre che di migliorare algoritmi e ottimizzare parti di sistema. L’aggiornamento è in roll out da oggi col numero di versione 3.22.0.4 e richiede il download di 16,51 MB, necessari per apportare tutte le modifiche citate nel changelog qui sotto:

Novità

Aggiunta l’app BioCharge, che sostituisce completamente l’app Prontezza, per una visualizzazione più intuitiva del tuo stato energetico.

Aggiunto il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca di secondo livello per variazioni immediate.

Aggiunti la visualizzazione segmentata e i promemoria per i waypoint di navigazione, per mantenere il percorso chiaro.

La modalità Golf è ora disponibile in tutto il mondo.

Ottimizzazioni

Le impostazioni di vibrazione ora supportano 6 livelli personalizzati, con una maggiore coerenza in tutto il sistema.

Lo sblocco in allenamento è stato ottimizzato con il supporto per lo sblocco tramite il sollevamento del polso.

I promemoria per saltare la corda sono stati ottimizzati con le notifiche periodiche del conteggio dei salti.

La visualizzazione dei dati a profondità completa ottimizzata per l’apnea.

L’algoritmo della frequenza cardiaca è stato ottimizzato per il nuoto.

La visualizzazione delle informazioni sull’altitudine massima è stata migliorata.

Risolto il problema per cui l’interruttore AOD si spegneva dopo il riavvio.

Un po’ di ottimizzazioni per Amazfit Helio Strap

Di tutt’altra portata è l’aggiornamento di pochi megabyte in roll out per Amazfit Helio Strap perché arriva col numero di versione minore 3.2.8.3 e portando con sé giusto tre cose: una correzione per il problema che causava un conteggio eccessivo delle calorie bruciate, un’opzione per riavviare il dispositivo all’interno dell’applicazione Zepp e l’RHR ai dati degli allenamenti; anche in questo caso l’aggiornamento è in roll out da oggi e sarà disponibile al download per tutti nel giro di qualche giorno.