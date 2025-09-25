Nonostante l’enorme successo a livello globale di YouTube, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questa piattaforma.

E così nelle scorse ore, attraverso un post sul forum di supporto, Google ha annunciato che sta introducendo un paio di aggiornamenti volti a migliorare l’esperienza di visione offerta da YouTube.

Le novità in arrivo per YouTube

La prima delle novità annunciate dal colosso statunitense è rappresentata dall’introduzione di un pulsante Nascondi, che consente agli utenti di ignorare le schermate finali dei video (se vengono visualizzate al termine della visione di un contenuto, è possibile sfruttare il nuovo pulsante nell’angolo in alto a destra del lettore video per nasconderle).

Il team di Google precisa che se si seleziona questo tasto, vengono nascoste solo le schermate finali del video che si sta guardando e non di tutti i video e che se si tocca il tasto Mostra è possibile visualizzarle nuovamente.

La seconda novità è invece relativa alla versione desktop di YouTube: si tratta della rimozione del pulsante Iscriviti che appare quando si passa il cursore sopra la filigrana del brand di un video, ciò al fine di semplificare e migliorare l’esperienza di visualizzazione.

Il team di YouTube precisa che i creatori di contenuti potranno continuare ad inserire sia schermate finali che filigrane ai video, aggiungendo che l’impatto di queste modifiche sarà minimo (almeno secondo le previsioni dell’azienda statunitense).

E se vi state chiedendo quale sia la ragione per tali modifiche, Google ha spiegato che sono state ispirate dalla community, in quanto gli utenti attraverso i loro feedback hanno detto di volere opzioni per ridurre al minimo le distrazioni nei video e per consentire loro di concentrarsi più facilmente sui contenuti che stanno guardando.