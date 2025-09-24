Ora che Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento che porta con sé One UI 8 e Android 16 sui vari device dell’azienda, gli addetti ai lavori e gli appassionati di tecnologia possono concentrarsi sulla successiva versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano: stiamo parlando di One UI 8.5.

Negli ultimi giorni in Rete si sono susseguite le anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le novità che Samsung ha in programma di introdurre con One UI 8.5, che dovrebbe fare il suo esordio all’inizio del prossimo anno a bordo della serie Samsung Galaxy S26 e in queste ore è arrivato un altro contributo.

Come potrebbe cambiare il pannello di controllo con One UI 8.5

Il leaker CID ha pubblicato su X tre screenshot del Pannello di Controllo di One UI 8.5, che a suo dire dovrebbe essere “completamente personalizzabile”.

In pratica, nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare corretta, il colosso coreano avrebbe deciso di andare oltre quello che è il sistema di suddivisione delle righe già adottato nella sua interfaccia: stando a quanto è possibile apprendere, l’intero pannello sembra sia molto più modulare, garantendo così agli utenti ampie possibilità di riorganizzazione e, allo stesso tempo, la possibilità di rimuovere le parti indesiderate.

Il terzo screenshot pubblicato da CID fornisce un esempio pratico della libertà offerta agli utenti, in quanto manca la riga con WiFi e Bluetooth, ossia dei collegamenti che il colosso coreano ritiene molto importanti ma che sarà possibile rimuovere in base alle proprie esigenze.

Ad ogni modo, nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente di più sui progetti del colosso coreano per la nuova versione della sua interfaccia personalizzata. Basta avere un po’ di pazienza.