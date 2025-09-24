Grande opportunità su Amazon per portarsi a casa i nuovi arrivati della gamma smartwatch di Huawei: sul noto sito di e-commerce sono infatti disponibili intriganti offerte di lancio per Huawei Watch GT 6 e Huawei Watch GT 6 Pro, che consentono di acquistarli sfruttando un doppio o addirittura un triplo sconto. Vediamo come approfittarne subito.

Huawei Watch GT 6 e GT 6 Pro: cosa cambia

Huawei Watch GT 6 e Watch GT 6 Pro sono stati presentati e lanciati la scorsa settimana insieme a diverse altre novità. I due nuovi smartwatch puntano molto sul rapporto qualità-prezzo, combinando design elegante, funzionalità sportive avanzate, batteria di lunga durata e connettività GPS.

Huawei Watch GT 6 viene proposto nelle versioni da 41 e da 46 mm, entrambe con sistema TruSense per il monitoraggio della salute, cassa in acciaio e display OLED (1,32 o da 1,47 pollici). A livello di autonomia, la versione più compatta può raggiungere i 14 giorni con uso standard, mentre quella più grande può arrivare fino a 21 giorni: questo grazie alle batterie ad alto contenuto di silicio, che hanno permesso un aumento della densità energetica.

Huawei Watch GT 6 Pro si distingue per una maggiore attenzione alla qualità costruttiva e all’estetica: offre vetro zaffiro a protezione dello schermo, corpo in lega di titanio di grado aerospaziale e retro in ceramica nanocristallina. Proposto nella sola versione da 46 mm, promette fino a 21 giorni di autonomia.

Tutte e tre le varianti degli smartwatch mettono a disposizione Bluetooth 6.0, Wi-Fi, GPS e NFC.

Doppia o tripla offerta per la serie Huawei Watch GT 6 su Amazon

Huawei Watch GT 6 ha debuttato al prezzo consigliato di 249 euro (41 o 46 mm), mentre Huawei Watch GT 6 Pro ha esordito a 379 euro. Con la promozione disponibile in questi giorni su Amazon potete risparmiare in modo consistente, sfruttando fino a un massimo di tre sconti:

30 euro di sconto al checkout , aggiungendo semplicemente lo smartwatch al carrello

, aggiungendo semplicemente lo smartwatch al carrello extra sconto con il coupon HUAWEIIT10 , da digitare all’interno del campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”

, da digitare all’interno del campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” sconto aggiuntivo del 10% per gli abbonati Amazon Prime Student (disponibile pure in prova gratuita)

Sfruttando questi sconti potete dunque acquistare gli smartwatch in varie colorazioni con ribassi persino oltre i 100 euro. Per la precisione, potete avere:

Huawei Watch GT 6 41 mm o 46 mm a 181 euro invece di 249, oppure a 162 euro con Prime Student

o a invece di 249, oppure a con Prime Student Huawei Watch GT 6 Pro a 292 euro invece di 379, oppure a 262 euro con Prime Student

Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui in basso. Per eventuali indecisioni, potete consultare la nostra recensione completa.