Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro sono dietro l’angolo: la casa cinese ha infatti confermato la data ufficiale di lancio dei due nuovi smartphone Android, e ha annunciato i bonus per il preordine e alcuni coupon sconto che è possibile ottenere fin da subito. Scopriamo tutti i dettagli.

Xiaomi 15T e 15T Pro stanno arrivando: potete già avere generosi coupon

Il debutto globale dei prossimi flagship Xiaomi si sta avvicinando sempre di più, e quest’oggi il produttore ha confermato la data di presentazione: l’evento di lancio si terrà a Monaco il prossimo 24 settembre 2025, alle ore 14:00. A meno di sorprese, gli smartphone protagonisti dell’evento Far Closer saranno due, ossia i già citati Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, ma il palco lascerà spazio anche a diverse altre novità tra wearable e smart home.

Sappiamo già molte cose sui nuovi dispositivi, grazie alle anticipazioni delle scorse settimane, ma finalmente tra pochi giorni avremo tutte le conferme ufficiali. La serie Xiaomi 15T dovrebbe proporre display AMOLED da 6,83 pollici, SoC MediaTek (Dimensity 8400 Ultra su 15T e Dimensity 9400 Plus su 15T Pro) affiancati da 12 GB di RAM e da un minimo di 256 GB di memoria interna, e batterie da 5500 mAh (con ricarica rapida da 67 o da 90 W in base al modello).

Le principali differenze dovrebbero riguardare il comparto fotografico: Xiaomi 15T Pro dovrebbe proporre una fotocamera principale da 50 MP con sensore Light Fusion 900, affiancata da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x (con sensore Samsung JN5) e da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP; configurazione simile per Xiaomi 15T, ma con sensore principale Light Fusion 800 (sempre da 50 MP) e zoom ottico 2x ad affiancare la fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP.

Mentre aspettiamo l’evento della prossima settimana, potete già registrarvi sul sito ufficiale per ottenere tre coupon speciali da utilizzare con le novità in arrivo, che regalano sconti fino a 150 euro. Più precisamente, vengono inviati un coupon da 100 euro, un coupon da 150 euro e uno sconto del 15% (fino a un massimo di 200 euro), tutti validi fino alle 23:59 del 31 ottobre 2025. La registrazione regala inoltre 100 Mi Point.

In più, sappiamo che il preordine dei nuovi dispositivi metterà a disposizione 3 mesi gratuiti di Google AI Pro, una riparazione o sostituzione gratuita in caso di rottura accidentale dello schermo, una riparazione fuori garanzia con costi di manodopera gratuiti, servizio clienti esclusivo per 24 mesi e Airport VIP Loung Benefit.

Se siete interessati, potete registrarvi al link qui in basso, senza alcun impegno.