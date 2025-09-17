OnePlus Watch 3 raggiunge un prezzo straordinario su AliExpress grazie alla campagna Offerte d’autunno. Lo smartwatch top di gamma con Wear OS, proposto al lancio a 349€, scende ora a soli 170,58€. Un’occasione imperdibile per portarsi a casa quello che molti considerano il miglior smartwatch Android attualmente sul mercato, con caratteristiche tecniche da flagship e un’autonomia che non ha rivali nella categoria.

OnePlus Watch 3: specifiche tecniche da primato e design premium

OnePlus Watch 3 rappresenta l’evoluzione perfetta degli smartwatch con Wear OS, grazie alla sua innovativa doppia architettura hardware. Il dispositivo monta il Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 come processore principale, affiancato dal BES2800BP a 6nm per le operazioni a basso consumo. Questa soluzione tecnica permette di alternare automaticamente tra i due SoC in base alle necessità, garantendo prestazioni elevate quando servono e risparmio energetico costante.

Il display LTPO AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel offre una luminosità di picco di 2200 nits, perfetta anche sotto il sole diretto. La frequenza di aggiornamento scende fino a 1Hz in modalità always-on per massimizzare l’autonomia. La costruzione premium include una cassa in acciaio inossidabile, corona in titanio con feedback aptico e vetro in cristallo di zaffiro con trattamento oleofobico.

La memoria interna da 32GB e 2GB di RAM garantiscono spazio sufficiente per app e dati, mentre la connettività include Bluetooth 5.2, GPS dual-band, NFC e WiFi ac. La sensoristica rinnovata comprende un lettore cardio a 8 canali e pulsossimetro a 16 canali per monitoraggio sanitario avanzato. Certificazioni IP68, 5 ATM e MIL-STD-810H assicurano resistenza a condizioni estreme.

Offerta AliExpress: risparmio imperdibile

L’offerta su AliExpress porta OnePlus Watch 3 a 170,58€ invece dei 349€ di listino, con un risparmio di oltre 160€: è una delle migliori promozioni mai viste su questo smartwatch di fascia alta, rendendolo accessibile a una platea molto più ampia di utenti.

La promozione è valida nell’ambito delle offerte d’autunno di AliExpress e include la spedizione gratuita in Italia. Il prodotto disponibile è la versione con pieno supporto alla lingua italiana e compatibilità totale con il mercato europeo. L’orologio viene fornito nella colorazione Obsidian Titanium con cinturino in fluoroelastomero nero.

L’autonomia di 4-6 giorni di utilizzo reale con tutte le funzioni attive rappresenta un vantaggio competitivo enorme rispetto alla concorrenza, dove difficilmente si superano le 48 ore. La batteria da 631mAh con anodo al silicio-carbonio e il sistema Dual Engine permettono prestazioni energetiche da record assoluto nel panorama degli smartwatch Wear OS.

