La Festa delle Offerte Prime di Amazon si sta avvicinando, ma non serve per forza aspettare quasi tre settimane per approfittare di generosi sconti. Se siete interessati ai wearable a marchio Amazfit, sappiate che sul sito sono disponibili tre intriganti offerte, riguardanti Amazfit Balance, Amazfit Balance 2 e l’anello smart Amazfit Helio Ring. Vediamo come approfittarne.

Un tris di offerte Amazfit su Amazon

Iniziamo da Amazfit Balance 2, l’ultimo arrivato del trio di proposte. Lo smartwatch è stato presentato un po’ a sorpresa lo scorso maggio con un design molto simile a quello del predecessore, ma con miglioramenti riguardanti la durata della batteria, i materiali e le funzionalità.

Propone uno schermo AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480, protetto da cristallo di zaffiro e non da un vetro temperato, con l’obiettivo di offrire una maggiore resistenza e durabilità. La batteria arriva a 658 mAh e mette ovviamente a disposizione un’autonomia migliore rispetto al modello precedente: la modalità standard può arrivare fino a 21 giorni, con un bel salto rispetto ai 14 promessi con il Balance precedente; migliora anche la durata con GPS a basso consumo, estesa a 67 ore (dalle 52 del primo modello). A questi passi avanti contribuiscono il SoC, che risulta lo stesso visto su Amazfit T-Rex 3, con supporto a Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2,4 GHz) e GPS, e la presenza di Zepp OS 5.

Amazfit Balance 2 ha esordito a livello globale nel mese di giugno al prezzo consigliato di 299,90 euro, ma in queste ore potete approfittare di un’offerta su Amazon per risparmiare un po’: lo smartwatch viene infatti proposto a 274,99 euro, eventualmente con la possibilità di rateizzare il pagamento senza interessi e di averlo tra le mani nel giro di poche ore (con abbonamento Amazon Prime con indirizzo compatibile).

Se volete spendere meno, su Amazon è in offerta il sempre valido Amazfit Balance. Il modello di prima generazione offre uno schermo AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480, connettività Bluetooth 5.0 per il collegamento allo smartphone (per ricevere notifiche e rispondere alle chiamate direttamente dal polso), GPS, Wi-Fi 2,4 GHz e batteria da 475 mAh, che secondo il produttore garantisce un’autonomia tipica di 14 giorni. Tra le funzionalità più interessanti troviamo i controlli vocali, resi possibili dall’integrazione con la tecnologia GPT-4o di OpenAI, grazie ai quali è possibile modificare le impostazioni dell’orologio, impostare sveglie e promemoria, rispondere ai messaggi vocali in arrivo e tanto altro.

Amazfit Balance è stato lanciato al prezzo consigliato di 249,90 euro, ma vista l’uscita della generazione successiva potete trovarlo a molto meno. In queste ore lo smartwatch è in offerta su Amazon nella colorazione nera a 144,99 euro, con consegna in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.

Volete restare nel mondo wearable di Amazfit, ma non siete interessati a uno smartwatch? Potreste considerare Amazfit Helio Ring, l’anello smart pensato per monitorare attività fisica e salute in modo più discreto.

L’anello è realizzato in lega di titanio ed è resistente alle immersioni in acqua fino a 100 metri. Offre un’autonomia intorno ai 4 giorni e integra un sensore di frequenza cardiaca BioTracker PPG, un sensore di temperatura, un sensore EDA (per rilevare il livello di stress e le emozioni), un giroscopio e un accelerometro, entrambi a tre assi. Si collega tramite Bluetooth a smartphone dotati di almeno Android 7.0 Nougat o iOS 14.0. Può monitorare l’attività fisica, il sonno (con tanto di Zepp Aura AI e abbonamenti gratuiti inclusi per sempre), la variabilità della frequenza cardiaca e non solo.

Amazfit Helio Ring ha debuttato al prezzo consigliato di 299,99 euro, ma su Amazon potete approfittare di prezzi decisamente più bassi: la cifra più conveniente è quella per la taglia 12, che potete portarvi a casa per 116,99 euro.

