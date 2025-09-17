La Festa delle Offerte Prime di Amazon si sta avvicinando, ma non serve per forza aspettare quasi tre settimane per approfittare di generosi sconti. Se siete interessati ai wearable a marchio Amazfit, sappiate che sul sito sono disponibili tre intriganti offerte, riguardanti Amazfit Balance, Amazfit Balance 2 e l’anello smart Amazfit Helio Ring. Vediamo come approfittarne.

Un tris di offerte Amazfit su Amazon

Iniziamo da Amazfit Balance 2, l’ultimo arrivato del trio di proposte. Lo smartwatch è stato presentato un po’ a sorpresa lo scorso maggio con un design molto simile a quello del predecessore, ma con miglioramenti riguardanti la durata della batteria, i materiali e le funzionalità.

Propone uno schermo AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480, protetto da cristallo di zaffiro e non da un vetro temperato, con l’obiettivo di offrire una maggiore resistenza e durabilità. La batteria arriva a 658 mAh e mette ovviamente a disposizione un’autonomia migliore rispetto al modello precedente: la modalità standard può arrivare fino a 21 giorni, con un bel salto rispetto ai 14 promessi con il Balance precedente; migliora anche la durata con GPS a basso consumo, estesa a 67 ore (dalle 52 del primo modello). A questi passi avanti contribuiscono il SoC, che risulta lo stesso visto su Amazfit T-Rex 3, con supporto a Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2,4 GHz) e GPS, e la presenza di Zepp OS 5.

Amazfit Balance 2 ha esordito a livello globale nel mese di giugno al prezzo consigliato di 299,90 euro, ma in queste ore potete approfittare di un’offerta su Amazon per risparmiare un po’: lo smartwatch viene infatti proposto a 274,99 euro, eventualmente con la possibilità di rateizzare il pagamento senza interessi e di averlo tra le mani nel giro di poche ore (con abbonamento Amazon Prime con indirizzo compatibile).

Acquista Amazfit Balance in offerta su Amazon a 274,99 euro invece di 299,90

Se volete spendere meno, su Amazon è in offerta il sempre valido Amazfit Balance. Il modello di prima generazione offre uno schermo AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480, connettività Bluetooth 5.0 per il collegamento allo smartphone (per ricevere notifiche e rispondere alle chiamate direttamente dal polso), GPS, Wi-Fi 2,4 GHz e batteria da 475 mAh, che secondo il produttore garantisce un’autonomia tipica di 14 giorni. Tra le funzionalità più interessanti troviamo i controlli vocali, resi possibili dall’integrazione con la tecnologia GPT-4o di OpenAI, grazie ai quali è possibile modificare le impostazioni dell’orologio, impostare sveglie e promemoria, rispondere ai messaggi vocali in arrivo e tanto altro.

Amazfit Balance è stato lanciato al prezzo consigliato di 249,90 euro, ma vista l’uscita della generazione successiva potete trovarlo a molto meno. In queste ore lo smartwatch è in offerta su Amazon nella colorazione nera a 144,99 euro, con consegna in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.

Acquista Amazfit Balance in offerta su Amazon a 144,99 euro invece di 249,90

Volete restare nel mondo wearable di Amazfit, ma non siete interessati a uno smartwatch? Potreste considerare Amazfit Helio Ring, l’anello smart pensato per monitorare attività fisica e salute in modo più discreto.

L’anello è realizzato in lega di titanio ed è resistente alle immersioni in acqua fino a 100 metri. Offre un’autonomia intorno ai 4 giorni e integra un sensore di frequenza cardiaca BioTracker PPG, un sensore di temperatura, un sensore EDA (per rilevare il livello di stress e le emozioni), un giroscopio e un accelerometro, entrambi a tre assi. Si collega tramite Bluetooth a smartphone dotati di almeno Android 7.0 Nougat o iOS 14.0. Può monitorare l’attività fisica, il sonno (con tanto di Zepp Aura AI e abbonamenti gratuiti inclusi per sempre), la variabilità della frequenza cardiaca e non solo.

Amazfit Helio Ring ha debuttato al prezzo consigliato di 299,99 euro, ma su Amazon potete approfittare di prezzi decisamente più bassi: la cifra più conveniente è quella per la taglia 12, che potete portarvi a casa per 116,99 euro.

Acquista Amazfit Helio Ring in offerta su Amazon da 116,99 euro invece di 299,99

Per dubbi sui tre prodotti potete fare riferimento alle nostre recensioni qui in basso.

