Cambia il nome, ma rimane la sostanza: anche nel 2025 avremo un secondo evento promozionale in stile Amazon Prime Day: il colosso degli acquisti online ha appena confermato ufficialmente che nel mese di ottobre verrà proposto un nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni e denominato Festa delle Offerte Prime.

La Festa delle Offerte Prime 2025 ora è ufficiale

Amazon non ci ha fatto attendere molto prima di confermare in via ufficiale il secondo grande evento dell’anno dedicato alle offerte: dopo l’Amazon Prime Day estivo, quest’anno avremo anche una promozione autunnale con la stessa formula: la durata dell’evento sarà anche in questo caso di due giorni, 7 e 8 ottobre, e pure in questa circostanza l’accesso alle offerte sarà riservato in via esclusiva ai clienti Amazon Prime.

Offerte esclusive Prime di Amazon: info sull’evento

Come anticipato poco sopra, la formula scelta per la Festa delle Offerte Prime è esattamente la stessa del Prime Day e l’evento avrà portata globale, più precisamente saranno 19 i Paesi coinvolti, ovvero: Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti, Giappone e Regno Unito.

Le offerte prenderanno il via allo scoccare della mezzanotte del primo giorno e continueranno fino alla mezzanotte del secondo giorno. Questo vuol dire che i clienti abbonati ad Amazon Prime potranno muoversi in largo anticipo per lo shopping natalizio, approfittando di una tornata di offerte ancora prima del Black Friday e del Cyber Monday.

Il colosso dello shopping online ha parlato di centinaia di migliaia di offerte in 48 ore, con il vantaggio di avere accesso anticipato alle offerte natalizie dei migliori marchi, come ad esempio Samsung, Miele, una selezione di prodotti a marchio Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. Tra le categorie di prodotti che saranno coinvolte nelle offerte dell’evento figurano elettronica, moda, casa, cucina, articoli per animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon.

I vantaggi di Amazon Prime

Questa nuova iniziativa rappresenta solo l’ennesimo beneficio riservato ai clienti dotati di una sottoscrizione ad Amazon Prime e costituisce forse un modo per farsi perdonare degli aumenti dei prezzi di un paio di anni fa (in Italia, si è passati da 3,99 a 4,99 euro al mese, o da 36 a 49,99 euro all’anno; anche il piano dedicato agli studenti aumenta e passa da 1,99 a 2,49 euro al mese oppure da 18 a 24,95 euro all’anno).

Va detto che, al netto delle proteste legate ai rincari, il prezzo dell’abbonamento Prime in Italia è ancora ampiamente giustificato e anzi tutt’altro che esorbitante, se si tiene conto di tutto quello che offre. Tra gli altri benefici dell’abbonamento, meritano di essere ricordati: le consegne gratuite su tutti gli ordini, le consegne in 1 ora (dove disponibile), i contenuti in streaming di Amazon Prime Video e la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League), Amazon Music (con 2 milioni di brani), Twitch Prime, spazio illimitato per le foto su Amazon Photos, Prima prova Prime, dopo paga (per gli articoli di abbigliamento e calzature) e altri vantaggi.

Se avete deciso di sottoscrivere un abbonamento Prime per non perdervi questo nuovo evento esclusivo, potete farlo molto comodamente a questo link.

Offerte esclusive Prime di Amazon

Nell’attesa, qualora non li abbiate mai utilizzati, potete provare gratuitamente i servizi Amazon attualmente in promozione per l’occasione: