Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare all’ottimizzazione di One UI 8, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda coreana basata su Android 16 e nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli per quanto riguarda Samsung Galaxy S23.

Tra le funzionalità introdotte dal colosso coreano con la serie Samsung Galaxy S25 vi è Now Brief, che con la versione beta di One UI 8 è stata portata anche sulla serie Samsung Galaxy S24.

Ebbene, chi sperava che la stessa cosa potesse avvenire anche per la generazione dell’anno prima, rimarrà probabilmente deluso.

Una brutta notizia per la serie Samsung Galaxy S23

All’inizio di questo mese il team di Samsung ha avviato il programma beta di One UI 8 per la serie Samsung Galaxy S23 e la prima versione non includeva la funzionalità Now Brief.

Nelle scorse ore è stata rilasciata anche la seconda beta e pure in questo caso la funzionalità è assente e ciò sembra suggerire che non dovrebbero esservi cambiamenti nelle prossime release.

In sostanza, i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 non dovrebbero poter fare affidamento su Now Brief nemmeno quando il colosso coreano darà il via al rilascio dell’aggiornamento che porterà con sé la versione finale della nuova interfaccia personalizzata dell’azienda.

Resta da capire quale sia la ragione per la quale Samsung potrebbe avere deciso di non implementare tale funzione: è difficile pensare che ciò possa dipendere da motivi hardware e, pertanto, è probabile che l’azienda coreana voglia differenziare i modelli più recenti con feature esclusive.

Per il rilascio di One UI 8 per la serie Samsung Galaxy S23 ci sarà da attendere ancora diverse settimane.