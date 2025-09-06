Siete utenti Samsung in attesa che il colosso sudcoreano avvii il rilascio della One UI 8 e della One UI 8 Watch sul vostro dispositivo (supportato)? Non temete, potrebbe non volerci molto.

È recentemente trapelata in rete la roadmap sul rilascio in forma stabile della più recente versione dell’interfaccia personalizzata One UI, quella basata su Android 16 (che ha debuttato sui pieghevoli presentati lo scorso luglio) per quanto concerne gli smartphone o quella basata su Wear OS 6 (che ha debuttato sui più recenti smartwatch), che fornisce indicazioni abbastanza precise su quando i vari smartphone, tablet e smartwatch supportati riceveranno il major update.

Trapela il piano di rilascio della One UI 8

La One UI 8 ha fatto il suo debutto ufficiale il 9 luglio 2025 con i pieghevoli di ultima generazione, ovvero Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE, ma è disponibile sin dal primo giorno anche sui recentissimi Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab S11 Ultra.

L’utente @Alfaturk16 ha condiviso su X un paio di post concatenati che contengono quello che sembra essere il piano di rilascio della One UI 8 su tutti i dispositivi supportati.

Di seguito, serie per serie (limitandoci ai modelli ufficialmente disponibili in Italia), proporremo le tempistiche riportate nei post. Va comunque precisato che la data potrebbe essere esatta per alcuni mercati ma non per tutti: come per tutti gli aggiornametni, infatti, anche questo verrà rilasciato a scaglioni.

Serie Samsung Galaxy S

Serie Samsung Galaxy Z

Serie Samsung Galaxy A, M e XCover

Serie Samsung Galaxy Tab

Stessa sorte per la One UI 8 Watch

La One UI 8 Watch ha fatto il suo debutto ufficiale il 9 luglio 2025 con gli smartwatch Samsung Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic e, qualche settimana dopo, è stata estesa anche al Samsung Galaxy Watch Ultra che, al momento, rimane l’unico smartwatch più datato a godere dell’interfaccia utente più recente.

Nelle immagini allegate ai post condivisi su X dall’utente @Alfaturk16 sono contenute anche le tempistiche di rilascio della nuova versione dell’interfaccia utente anche sugli smartwatch più datati ma ancora supportati.

Anche per gli smartwatch vale lo stesso discorso fatto poco sopra per gli smartphone: le date potrebbero essere vere per alcuni mercati ma non per tutti; risultano comunque orientative in generale, dando l’idea del periodo in cui è previsto l’aggiornamento. Manca poco al rilascio della One UI 8, specie per i dispositivi più recenti.