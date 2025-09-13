Avere un nuovo smartphone è una circostanza che comporta senza dubbio un certo piacere, soprattutto quando si tratta di dispositivi di fascia alta come i nuovi Pixel 10, che stanno rapidamente conquistando gli utenti grazie alle novità hardware e software introdotte da Google.

Tuttavia, come spesso accade nei primi mesi dopo il lancio, non sono mancati alcuni inconvenienti: oltre ai bug legati ad Android Auto e alle notifiche di Google Home, una delle problematiche più fastidiose per molti utenti è stata senza dubbio l’impossibilità di collegare correttamente un Galaxy Watch ai nuovi Pixel 10.

Google Pixel 10 e Galaxy Watch vanno finalmente d’accordo

La situazione è stata segnalata per la prima volta circa una settimana fa, quando forum e social si sono riempiti di lamentele di utenti incapaci di associare via Bluetooth i propri Galaxy Watch ai nuovi Pixel 10; nello specifico, l’associazione tra i dispositivi falliva costantemente, impedendo di sfruttare appieno uno degli accessori più diffusi e apprezzati del mondo Android.

La questione è apparsa fin da subito piuttosto imbarazzante, non solo perché parliamo di dispositivi premium dal costo elevato, ma anche perché Samsung e Google collaborano a stretto contatto nello sviluppo di Wear OS e in molte altre aree dell’ecosistema Android; una frattura di questo tipo rischiava di minare la fiducia degli utenti e di far sembrare poco ottimizzata l’esperienza d’uso dei Pixel 10.

Fortunatamente, la risposta non si è fatta attendere troppo, con l’aggiornamento di sistema Google Play di agosto (distribuito negli ultimi giorni via OTA) diversi utenti hanno iniziato a segnalare la risoluzione del bug. Su Reddit per esempio, i commenti di chi ha installato l’update parlano chiaro, la connessione tra Pixel 10 e Galaxy Watch ora funziona senza più interruzioni né errori di pairing.

Questo conferma che si trattava di un problema software lato Google e non di un’incompatibilità strutturale, e che dunque la correzione può essere implementata rapidamente senza necessità di patch aggiuntive da parte di Samsung.

Se siete tra coloro che hanno riscontrato difficoltà di connessione il consiglio è semplice, controllate la disponibilità degli aggiornamenti di sistema nelle impostazioni del vostro Pixel 10 e installate l’ultima versione del pacchetto Google Play Services; dopo il riavvio, l’associazione con i Galaxy Watch dovrebbe finalmente andare a buon fine.

Senza dubbio episodi del genere lasciano un retrogusto amaro, specialmente in un contesto in cui Google sta cercando di rafforzare la reputazione dei Pixel come smartphone di riferimento per l’esperienza Android; tuttavia, la rapidità con cui è arrivata la correzione mostra anche l’attenzione dell’azienda verso i problemi più segnalati dalla community.

Gli utenti Pixel 10 possono quindi tirare un sospiro di sollievo, l’ecosistema Samsung-Google è tornato a funzionare come previsto, e chi indossa un Galaxy Watch potrà sfruttare appieno il proprio smartwatch senza ulteriori intoppi. Resta da vedere se nelle prossime settimane emergeranno altri bug di gioventù, ma per il momento la situazione sembra stabilizzata.