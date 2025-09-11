Per svariati anni, le varie compagnie produttrici di smartphone hanno reso il processo di riparazione fai da te non esattamente alla portata di tutti. Buone notizie arrivano però per tutti i possessori del nuovo top di gamma della compagnia californiana recentemente uscito sul mercato, dal momento che grazie ad un recente teardown sarebbe emerso che Google Pixel 10 Pro è tra i modelli di smartphone più facilmente riparabili, anche per un utente meno smaliziato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 10 Pro: ripararlo è un gioco da ragazzi

Riparare un’unità di Google Pixel 10 Pro in caso di danneggiamento o malfunzionamenti di vario tipo è un processo (quasi) alla portata di tutti gli utenti: a sostenerlo è lo YouTuber JerryRig, che avrebbe smontato il nuovo modello top di gamma della compagnia.

La facile riparabilità è essenzialmente riconducibile alla batteria, accessibile senza particolari problemi da parte dell’utente grazie alla presenza di una linguetta verde sul lato inferiore sinistro che ne facilita la rimozione e la conseguente sostituzione in caso di un eventuale malfunzionamento. Lo stesso accade per quel che riguarda il display, facilmente rimovibile anch’esso nel giro di pochissimi minuti, senza alcuna difficoltà evidente.

Oltre a questo aspetto, Google ha reso disponibili molte delle componenti all’interno del portale iFixit, oltre a distribuire un completo (ed esauriente) manuale di istruzioni per la riparazione del dispositivo da ben 234 pagine.

Questo pone quindi una grande differenza rispetto ai modelli top di gamma delle compagnie produttrici concorrenti: nel caso di Apple, ad esempio, nonostante quest’ultima offra un programma per la riparazione self-service, è necessario l’acquisto di kit di riparazione appositi e non facilmente comprensibili per tutti gli utenti, soprattutto quelli meno smaliziati e pratici. A questo si aggiunge la difficoltà nella rimozione di alcune componenti, come nel caso della batteria, che spesso e volentieri ne invalidano anche la garanzia.