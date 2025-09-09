Come spesso avviene per il lancio dei nuovi smartphone, anche per la serie Google Pixel 10 alcuni utenti lamentano la presenza di qualche fastidioso bug.

Fortunatamente il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è solitamente rapido nell’individuare le cause dei bug e trovare un fix e nelle scorse ore l’azienda statunitense ha confermato di avere avviato le procedure di implementazione della correzione per il cosiddetto bug “screen snow“.

La serie Google Pixel 10 risolve un fastidioso bug

Il team di Google ha dichiarato di essere a conoscenza di un problema che riguarda un numero limitato di dispositivi Google Pixel 10, aggiungendo di avere iniziato a distribuire le relative correzioni il 3 settembre, a cui ne seguiranno altre nelle prossime settimane.

Ricordiamo che il colosso di Mountain View ha iniziato a distribuire l’aggiornamento di sicurezza di settembre 2025 lo scorso mercoledì, includendo in esso una serie di correzioni di bug e miglioramenti e, sebbene nel changelog ufficiale non vi fosse menzione esplicita per il problema “screen snow”, veniva segnalata la correzione di un problema dello schermo che diventava nero durante le transizioni da una pagina web nel browser in-app in determinate condizioni.

In Rete sono andate moltiplicandosi le segnalazioni degli utenti che riscontravano tale bug sin dai giorni successivi all’esordio ufficiale dei nuovi smartphone di Google e in tanti hanno ipotizzato che il poblema in questione potesse essere legato alla GPU o ai driver dello schermo.

In sostanza, per coloro che hanno già proceduto all’installazione dell’aggiornamento di settembre 2025 sugli smartphone della serie Google Pixel 10, la correzione di questo bug dovrebbe essere già stata implementata.