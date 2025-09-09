Google ha deciso di mettere in pausa la preview pubblica di Daily Hub sui dispositivi Pixel 10, la funzionalità che promette di integrare calendario, suggerimenti intelligenti e altre informazioni utili in un’unica interfaccia. La decisione si è resa necessaria perché l’azienda vuole lavorare a ulteriori miglioramenti nell’esperienza utente prima di ripresentarla pubblicamente. Decisivi, probabilmente, i feedback negativi ricevuti nella prima fase di rilascio.

Cos’è Daily Hub e come funzionava

Daily Hub era stato lanciato in anteprima pubblica esclusivamente sulla serie Pixel 10, presentandosi come un badge posizionato nella parte superiore dello schermo, con un concept che a qualcuno ha ricordato il lancio di Pixel Studio nel 2024, anch’esso inizialmente disponibile come Preview prima di essere perfezionato con l’aggiornamento 2.0 del mese scorso.

La funzionalità integra diverse componenti dell’ecosistema Google in un’esperienza grafica unificata. Gli utenti possono dunque visualizzare le previsioni meteorologiche e una panoramica del proprio calendario in modo più rapido e pratico. In particolare, una delle sezioni più interessanti del modulo era quella originariamente chiamata “Keep these on your radar“, progettata per far emergere contenuti rilevanti da diverse fonti: nell’area poteva trovare spazio la presenza delle email più importanti, messaggi di testo riguardanti eventi imminenti e note di Google Keep più utili.

Daily Hub includeva anche raccomandazioni multimediali sulle app che avevano aderito al programma: gli utenti potevano dunque trovare suggerimenti per musica, podcast e contenuti YouTube basati sui propri interessi, anche se molti hanno lamentato un utilizzo non particolarmente soddisfacente di queste segnalazioni, soprattutto per quanto riguarda gli YouTube Shorts.

L’ultima sezione presentava un carosello di argomenti che gli utenti potrebbero voler approfondire: selezionando uno di questi elementi si apriva automaticamente l’app Gemini con un prompt dettagliato già inserito.

Perché Google ha sospeso il servizio

Da oggi Google ha scelto di mettere in pausa temporanea Daily Hub nella preview pubblica, per consentire all’azienda di migliorare le sue prestazioni e affinare l’esperienza personalizzata. L’azienda non ha fornito una tempistica precisa per il ritorno della funzionalità, limitandosi a dichiarare che sarà disponibile “quando sarà pronta“.

Un portavoce di Google ha poi spiegato la decisione confermando che i team interni sono costantemente al lavoro per reintrodurre una versione migliorata di Daily Hub.