Google ha rilasciato un nuovo Aggiornamento di sistema Google Play sui propri Pixel del canale stabile, compiendo un salto in avanti fino al “1 agosto 2025”.

Big G ha così risolto una problematica che si trascinava ormai da quasi due mesi: andiamo a scoprire tutti i dettagli e a capire perché non sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti di questo tipo nell’ultimo periodo (fino a questo nuovo, chiaramente).

“Impossibile aggiornare” è un lontano ricordo

Tra fine luglio e inizio agosto ha tenuto banco la storia legata al messaggio “Impossibile aggiornare” che compariva agli utenti Pixel con Android 16 e Android 16 QPR1 (beta, allora) che provavano a installare il nuovo Aggiornamento di sistema Google Play sul proprio dispositivo.

Il colosso di Mountain View ha poi riconosciuto ufficialmente il problema e promesso un fix, chiarendo che effettuare un ripristino alle impostazioni di fabbrica non fosse la soluzione giusta. Da allora sono stati rilasciati ben due aggiornamenti mensili per i Pixel sul canale stabile (Android 16 con patch di agosto prima e Android 16 QPR1 a settembre) ma nessun aggiornamento correttivo per questa problematica.

Fino a qualche giorno fa, la distribuzione di nuovi Aggiornamenti di sistema Google Play era stata “sospesa”, probabilmente sia per evitare altri casi di formattazione insensata e selvaggia, sia per evitare altro caos dovuto alle segnalazioni per l’impossibilità di aggiornare.

La situazione vedeva gli utenti Pixel del canale stabile disporre dell’aggiornamento al “1 giugno 2025” o “1 luglio 2025” ma, in questa settimana, si è finalmente sbloccato qualcosa: Big G ha rilasciato il nuovo aggiornamento al “1 agosto 2025” che viene scaricato e installato senza problemi dal dispositivo. Il pacchetto ha un peso superiore ai 90 MB ma non è accompagnato da un changelog esaustivo.

Come installare un Aggiornamento di sistema Google Play

Gli aggiornamenti di sistema Google Play possono essere scaricati e installati seguendo l’apposito percorso tra le impostazioni di sistema, ovvero “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play”; sui Pixel, a partire da Android 16 QPR1, è possibile anche seguire il percorso alternativo “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Aggiornamento di sistema Google Play”.

A quel punto, basterà effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” e/o su “Scarica e installa” (o addirittura su “Riavvia” nel caso in cui il vostro smartphone abbia già effettuato in autonomia il download dell’aggiornamento). Completata la procedura di download, sarà necessario riavviare il dispositivo. In seguito al riavvio, nella stessa schermata di prima troverete la dicitura “1 agosto 2025” in luogo di “1 luglio 2025” o “1 giugno 2025”.