Sony Xperia 10 VII è il prossimo smartphone di fascia media che il produttore nipponico ha in programma di lanciare e nelle scorse ore è stato il protagonista di un’interessante apparizione in Rete.

E così, in attesa di notizie ufficiali da Sony in merito alla sua data di lancio, abbiamo la possibilità di farci un’idea di quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche più importanti (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa possiamo aspettarci da Sony Xperia 10 VII

Il nuovo smartphone di Sony dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 e dovrebbe poter contare su un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e aspect ratio 19,5:9.

Passando al comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, con la possibilità di espansione fino a 2 TB grazie al supporto MicroSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, frontalmente Sony Xperia 10 VII dovrebbe presentare un sensore da 8 megapixel dedicato ai selfie e alle videochiamate mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare una doppia fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel, inseriti in un modulo orizzontale.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare le connettività 5G, NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 e USB Type-C, una batteria da 5.000 mAh, il tutto in una socca pesante 169 grammi e con dimensioni pari a 153 x 72 x 8,3 mm mentre dal punto di vista software il telefono dovrebbe arrivare sul mercato con Android 15.

Sony Xperia 10 VII dovrebbe essere lanciato il prossimo mese e dovrebbe arrivare anche nei mercati europei in varie colorazioni (Charcoal Black, Cedar White, e Turquoise). Staremo a vedere.