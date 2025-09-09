Non abbiamo ancora un nome ufficiale ma il debutto del pieghevole a doppia piega di Samsung, Samsung Galaxy G Fold, Samsung Galaxy Z TriFold o comunque il colosso sudcoreano decida di chiamarlo, si sta avvicinando.

Il capo della divisione Device eXperience ha recentemente confermato che il dispositivo è entrato nella fase finale dello sviluppo e verrà presentato entro la fine del 2025. Andiamo a mettere insieme le nuove informazioni con quelle disponibili in precedenza.

Samsung Galaxy G Fold: dove eravamo rimasti

Nel mese di luglio, TM Roh, capo della divisione Device eXperience di Samsung Electronics aveva smentito un altro dirigente dell’azienda, suggerendo che il primo pieghevole a doppia piega della gamma Galaxy sarebbe arrivato entro la fine del 2025.

Una settimana dopo, tramite un post su Weibo, il noto leaker @UniverseIce ha poi fornito una indicazione più precisa sul periodo di lancio, suggerendo che il mese di ottobre 2025, ovvero un mese dopo rispetto alla presentazione del Mate XTs Ultimate Design da parte di HUAWEI, potesse essere quello giusto.

La scorsa settimana, con un nuovo post su Weibo, il leaker @UniverseIce ha suggerito una data ancora più precisa: l’inedito Samsung Galaxy G Fold dovrebbe essere presentato durante il quarto evento Galaxy Unpacked dell’anno previsto per il 29 settembre 2025 in Corea del Sud.

Lo smartphone è nella fase finale dello sviluppo

A IFA 2025, la più importante fiera dell’elettronica di consumo che si è svolta dal 5 al 9 settembre 2025 a Berlino, TM Roh ha confermato che i piani dell’azienda per lanciare lo smartphone a doppia piega entro la fine del 2025 non sono cambiati e che, anzi, lo sviluppo del dispositivo sia entrato nella fase finale.

Il dirigente non ha fornito una data precisa o il nome definitivo dello smartphone ma, qualora il 29 settembre 2025 fosse la data reale dell’evento di presentazione, non dovrebbe mancare molto all’ufficializzazione (almeno di questo dettaglio) da parte di Samsung.

Disponibilità limitata e prezzo proibitivo

Altre informazioni che sono trapelate finora suggeriscono che Samsung Galaxy G Fold (o come verrà chiamato) sarà disponibile in forma molto limitata: vendita ufficiale solo in Corea del Sud e in Cina, produzione ridotta a 50.000 unità, almeno nelle fasi iniziali.

Sul fronte del prezzo, pare che il dispositivo possa costare oltre 2.900 dollari. È una cifra molto importante, probabilmente proibitiva, che viene in parte giustificata dal form factor particolare, dalla scelta di componenti di primissimo ordine e dallo sviluppo di una versione particolare della One UI 8 che possa sfruttare appieno il formato dello smartphone.

Oltre al pieghevole a tripla piega, il quarto Galaxy Unpacked del 2025 potrebbe essere l’occasione per la presentazione ufficiale di un altro dispositivo, ovvero il visore Project Moohan con Android XR, che si vocifera possa avere un prezzo compreso tra 1.800 e 2.000 dollari e un’ampia (e quasi immediata) disponibilità.