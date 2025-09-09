Google lavora costantemente per cercare di migliorare il Google Play Store, lo store predefinito per app, giochi e libri dei dispositivi Android (dotati dei servizi Google) e nelle ultime ore ha avviato il rilascio di due novità già emerse in passato.

La prima è una nuova interfaccia utente per la ricerca vocale interna allo store. La seconda è la funzione di apertura automatica delle app una volta che termina il processo di installazione.

Due novità in rollout per tutti sul Google Play Store

Come anticipato in apertura, Google ha avviato il rollout per tutti di due novità sul Google Play Store: la prima delle due può essere etichettata come novità prettamente estetica; la seconda, invece, è una vera e propria funzionalità.

Alla fine del mese di gennaio, un noto insider aveva scoperto che Google stesse testando una nuova interfaccia utente per la ricerca vocale integrata nello store. Essa si è fatta attendere per oltre sette mesi ma alla fine è finalmente disponibile.

La ricerca vocale, alla quale si accede tramite un tap sull’icona con il microfono presente nella barra di ricerca della scheda Cerca dello store (che da un mesetto si è rifatta il look con le icone colorate), si presenta come un “foglio” a comparsa dal basso che propone un’animazione (coi quattro colori di Google), un suggerimento su cosa possiamo cercare e quattro collegamenti alle ricerche più recenti.

Oltre alla novità appena discussa, nelle ultime settimane il team di sviluppo ha ripescato una novità dal passato, implementando nuovamente la possibilità di scegliere se avviare automaticamente un’app quando il processo di installazione verrà completato.

Come potrete notare dalla seguente immagine, non appena andremo ad installare un’applicazione, subito sotto alla riga dedicata all’app comparirà la casella “Apri automaticamente quando pronto” che è accompagnata da un interruttore.

Attivandolo, al termine dell’installazione, comparirà una notifica che suggerisce l’apertura dell’app appena installata “tra 5 secondi” (è una sorta di conto alla rovescia); dalla notifica è possibile scegliere di aprire l’app in anticipo o annullare l’apertura automatica.

Queste due novità sono in rollout per tutti (lato server) sia con la versione 47.7.19-31 che con la versione 47.8.19-31 del Google Play Store. Non risultano ancora ampiamente disponibili né la nuova interfaccia utente in stile espressivo per la pagina di selezione dell’account e accesso alle varie impostazioni dello store né il pulsante “disinstalla” nelle singole pagine delle app.

Come verificare di avere installato l’ultima versione dello store

C0me anticipato poco sopra, queste due novità per l’app Google Play Store sono già in fase di rollout (graduale lato server) ma non sappiamo quando effettivamente raggiungeranno tutti gli utenti.

In ogni caso, per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile dello store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.