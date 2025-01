Il Google Play Store rappresenta una delle colonne portanti di Android, in quanto è la piattaforma nella quale gli utenti possono trovare tutte le applicazioni di cui hanno bisogno per le loro attività quotidiane e, pertanto, non c’è da stupirsi se il team di sviluppatori del colosso di Mountain View sia impegnato in un costante lavoro di miglioramento.

Stando a quanto è emerso nelle scorse ore, una delle novità su cui gli sviluppatori sarebbero al lavoro riguarda l’interfaccia del sistema di ricerca vocale sullo store di Android.

Come potrebbe cambiare la ricerca vocale sul Google Play Store

Allo stato attuale usare la ricerca vocale nel Google Play Store è piuttosto semplice, in quanto è sufficiente toccare l’icona del microfono e appare un pop-up che invita gli utenti a parlare.

Ebbene, pare che il team di Google abbia deciso di provare a rendere l’interfaccia di questa funzionalità un po’ più accattivante e nella versione 44.7.24-31 è già stato implementato un esempio di come potrebbe divenire (al momento soltanto nella scheda ricerca, probabilmente perché è ancora in fase di test):

In pratica, gli utenti non si troveranno più di fronte ad una casella quadrata, in quanto la nuova UI attiva un foglio con il testo “In ascolto…”, seguito dal disegno del viso di una persona che parla e dal logo di Google Assistant. Nella parte bassa di tale foglio sono visualizzate le precedenti ricerche, così da poterle riattivare con un solo tocco.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova interfaccia sarà messa a disposizione di tutti gli utenti Android. Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.