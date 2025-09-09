Google continua a lavorare sull’area Telefono dei propri smartphone, arricchendo di funzionalità una delle sezioni più importanti per gli utenti. Un’analisi del codice APK rivela infatti i piani futuri del colosso di Mountain View per migliorare la user experience, aprendo alla possibilità di gestire la ricerca delle informazioni sulle chiamate in modo ancora più intuitivo.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Le nuove evoluzioni dell’app

Come tutti gli utenti più attenti avranno già intuito, Google ha dato seguito a diversi aggiornamenti quest’anno per rendere più facile navigare nella cronologia delle chiamate. Contrariamente al passato, è per esempio ora possibile separare le telefonate effettuate o ricevute utilizzando filtri come Chiamate perse, Contatti, Non spam e Spam. Tuttavia, sembra che Google non voglia fermarsi qua.

Alcune settimane fa era già emersa la possibilità di un filtro chiamato Registrazioni e, ora, una nuova scoperta suggerisce che presto arriverà anche un filtro dedicato alle Note, come si può vedere da questo screenshot realizzato da Android Authority:

Come funziona il nuovo filtro

Per chi non le conoscesse, le note sono una funzionalità introdotta nel 2024 ed esclusiva dei dispositivi Pixel 9 e Pixel 10 disponibili negli Stati Uniti. La funzione è in grado di trascrivere automaticamente le conversazioni telefoniche quando viene attivata, generando anche una sintesi che permette di capire a colpo d’occhio di cosa si è parlato durante la chiamata.

Nonostante l’utilità indiscussa di questa funzione, trovare le note specifiche nella cronologia delle chiamate può risultare complicato e richiedere tempo prezioso, tanto da scoraggiare alcuni utenti dal fruirne. Ebbene, dall’analisi della versione 190.0.802853361-publicbeta-pixel2024 dell’app del telefono di Google è emerso un nuovo elemento nell’interfaccia: un chip chiamato Notes che si posiziona accanto al filtro delle registrazioni.

Anche se al momento della scoperta questa sezione risultava vuota, è chiaro l’intento di Google: permettere agli utenti di separare rapidamente le chiamate che hanno delle Note allegate dal resto della cronologia. In questo modo sarà possibile accedere velocemente alla lista delle proprie note senza doverle cercare manualmente tra tutte le chiamate.

Quando sarà disponibile la nuova funzione

Anche nuova funzionalità di filtro sarà disponibile esclusivamente per i possessori di Pixel 9 e Pixel 10, dal momento che le Note sono una prerogativa di questi dispositivi. Pertanto, i futuri possessori di Pixel 9a non potranno utilizzare questo filtro, poiché la serie A non supporta ancora le Note.

È inoltre bene ricordare che le analisi APK si basano su scoperte su codice ancora in fase di sviluppo. Non c’è dunque alcuna garanzia che tutte le funzionalità individuate arrivino effettivamente al pubblico, ma la tendenza di Google a migliorare continuamente l’esperienza utente lascia ben sperare.

Effettivamente, l’aggiunta di un simile filtro rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella strategia di Google di rendere sempre più user-friendly le proprie applicazioni, sfruttando le capacità avanzate dei dispositivi Pixel per offrire funzionalità esclusive e innovative.