Chi vuole sfruttare le potenzialità di Gemini può scegliere tra varie soluzioni e nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha svelato interessanti dettagli su ciò che ciascuna opzione consente di avere.

Se fino a questo momento, infatti, Google ha usato termini come “limitato”, “esteso” e “accesso più elevato” per specificare i limiti di utilizzo di Gemini, adesso l’azienda ha deciso di fornire numeri precisi per i clienti gratuiti e a pagamento.

Ecco quanto potete usare Gemini con ogni formula

Nel sito di supporto ufficiale, nella pagina dedicata a Gemini, il colosso statunitense ha pubblicato una scheda con cui precisa i limiti di utilizzo per ciascuna tipologia di utente.

E così scopriamo che gli utenti con account gratuito che usano Gemini 2.5 Pro hanno a disposizione:

fino a 5 prompt al giorno (con una finestra di contesto di 32.000 token)

fino a 100 immagini al giorno da generare o modificare

fino a 5 report al mese di Deep Research

fino a 20 Audio Overviews al giorno

Gli utenti abbonati a Google AI Pro con Gemini 2.5 Pro possono invece fare affidamento su:

fino a 100 prompt al giorno (con una finestra di contesto di 1 milione di token)

fino a 1.000 immagini al giorno da generare o modificare

fino a 20 report al giorno di Deep Research

fino a 20 Audio Overviews al giorno

fino a 3 video Veo 3 Fast al giorno

Infine, gli utenti Google AI Ultra con Gemeni 2.5 Pro possono contare su:

fino a 500 prompt al giorno (con una finestra di contesto di 1 milione di token)

fino a 1.000 immagini al giorno da generare o modificare

fino a 200 report al giorno di Deep Research

fino a 20 Audio Overviews al giorno

fino a 5 video Veo 3 Fast al giorno

fino a 10 prompt Deep Think al giorno (con una finestra di contesto di 192.000 token)

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale di supporto.